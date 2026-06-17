Aranyfejű oroszlánmajmocskát akart vinni kislányának Olaszországba egy román férfi

Majmot akart csempészni Olaszországba autójában az a román férfi, aki ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

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Németh Eszter közlése szerint a 42 éves, román állampolgárságú férfi hazájában, Moldáviában ismeretlen személytől megszerzett egy aranyfejű oroszlánmajmocskát, és az állatot az Olaszországban élő kislányának akarta vinni ajándékként idén januárban. A személyszállítással foglalkozó férfi által csempészett állat egyedi azonosító chippel, származási, eredet- és tulajdonosi igazolással, valamint állategészségügyi igazolással sem rendelkezett.

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Az esetet feltáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi közlése szerint a férfi az utasokkal teli kisbuszában, a beépített monitor mögötti