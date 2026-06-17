Aranyfejű oroszlánmajmocskát akart vinni kislányának Olaszországba egy román férfi

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Fotó: Pixabay
Majmot akart csempészni Olaszországba autójában az a román férfi, aki ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.
2026. június 17., 10:302026. június 17., 10:30
2026. június 17., 10:302026. június 17., 10:30
Németh Eszter közlése szerint a 42 éves, román állampolgárságú férfi hazájában, Moldáviában ismeretlen személytől megszerzett egy aranyfejű oroszlánmajmocskát, és az állatot az Olaszországban élő kislányának akarta vinni ajándékként idén januárban. A személyszállítással foglalkozó férfi által csempészett állat egyedi azonosító chippel, származási, eredet- és tulajdonosi igazolással, valamint állategészségügyi igazolással sem rendelkezett.
Az esetet feltáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi közlése szerint a férfi az utasokkal teli kisbuszában, a beépített monitor mögötti
A zalai főügyészség vádemelése szerint a vádlott a majommal Moldáviából Romániába, majd Magyarországon keresztül a rédicsi határátkelőig jutott; Szlovénián keresztül Olaszországba akart továbbmenni, de az Európai Unió területére való behozatalhoz szintén nem volt engedélye. A NAV járőrei a vádlott járművét a rédicsi határátlépési ponton ellenőrizték, amikor felfedezték az illegálisan szállított állatot.
Mivel a férfi illegálisan hozta be Magyarországra és így szállította át az ország területén a majmot, a Lenti Járási Ügyészség természetkárosítás bűntette miatt emelt vádat ellene.
Hat, alig néhány hetes tacskót találtak a magyarországi pénzügyőrök egy kisbusz rejtett rekeszében. Az állatok chippel, oltással és útlevéllel sem rendelkeztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.
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