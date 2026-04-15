Magyar Péter a Kossuth Rádióban: minden jó intézkedést megtart a Tisza-kormány

Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.

Tamás Attila 2026. április 15., 10:002026. április 15., 10:00

A választáson győztes Tisza párt miniszterelnök-jelöltje kiemelte: megtartják illetve kiterjesztik a családtámogatásokat. Kiemelte, hogy 2008 óta nem emelték a gyes-t, a családi pótlékot és a gyet-et. Egészen elképesztő, hogy 12 800 forint a családi pótlék, miközben több mint százszázalékos infláció volt. Rámutatott: Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált, miközben mind a 26 tagállam megkapta az uniós forrásokat,

a magyar embereknek a mai napig hiányzik a 8 ezer milliárd forint.

Mi haza fogjuk hozni – erősítette meg Magyar Péter az MTI szemléje szerint. Jelezte: a feltételekről egyeztetett az Európai Bizottságelnökével. Az első az lesz, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létre fogják hozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt,

illetve egy másik ilyen hivatalt a teljes állami szférára,

és húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden volt képviselő és családtagja ellen. Aláhúzta: mindig csak olyan feltételeket vállalnak, ami jó a magyar embereknek. Valóban a magyar érdekeket fogják képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, Moszkvában és Washingtonban is – jelentette ki. A lehető legtöbb irányból szeretnénk beszerezni a kőolajat A Tisza-kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szeretnék beszerezni a kőolajat, a lehető legolcsóbban – jelentette ki még Magyar Péter, jelezve, hogy a Barátság kőolajvezeték is megmaradna. Hozzátette, Magyarország, ha akarna sem tudna ebben a pillanatban teljesen leválni a Barátság kőolajvezetéken szállított orosz olajról, hiszen a földrajzot nem lehet megváltoztatni. A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta az ügyvezető kormány és Orbán Viktor felelősségét a következő 20-30 napban.

Természetesen mindenki abban bízik, hogy április végéig újraindul a Barátság olajvezeték, de ha így is lesz, nagyon sok idő lesz a stratégiai tartalékot újratölteni”