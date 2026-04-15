Magyar Péter a Kossuth Rádióban: minden jó intézkedést megtart a Tisza-kormány

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.
A választáson győztes Tisza párt miniszterelnök-jelöltje kiemelte: megtartják illetve kiterjesztik a családtámogatásokat.
Kiemelte, hogy 2008 óta nem emelték a gyes-t, a családi pótlékot és a gyet-et. Egészen elképesztő, hogy 12 800 forint a családi pótlék, miközben több mint százszázalékos infláció volt.
Rámutatott: Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált, miközben mind a 26 tagállam megkapta az uniós forrásokat,
Mi haza fogjuk hozni – erősítette meg Magyar Péter az MTI szemléje szerint.
Jelezte: a feltételekről egyeztetett az Európai Bizottságelnökével. Az első az lesz, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez,
létre fogják hozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt,
illetve egy másik ilyen hivatalt a teljes állami szférára,
és húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden volt képviselő és családtagja ellen.
Aláhúzta: mindig csak olyan feltételeket vállalnak, ami jó a magyar embereknek. Valóban a magyar érdekeket fogják képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, Moszkvában és Washingtonban is – jelentette ki.
A Tisza-kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szeretnék beszerezni a kőolajat, a lehető legolcsóbban – jelentette ki még Magyar Péter, jelezve, hogy a Barátság kőolajvezeték is megmaradna.
Hozzátette, Magyarország, ha akarna sem tudna ebben a pillanatban teljesen leválni a Barátság kőolajvezetéken szállított orosz olajról, hiszen a földrajzot nem lehet megváltoztatni.
A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta az ügyvezető kormány és Orbán Viktor felelősségét a következő 20-30 napban.
– tette hozzá.
Minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, amely a valóságot közvetíti, ezért új médiatörvényre, új médiahatóságra és a szakmai feltételek kialakítására lesz szükség ahhoz, hogy a közmédia valóban ellássa funkcióját – jelentette még ki a választásokon győztes Tisza Párt elnöke szerdán a Kossuth rádiónak adott interjújában.
Magyar Péter szerint a magyar emberek, a Fidesz-szavazók és a Tisza-szavazók is, minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, amely a valóságot közvetíti.
szóljon hozzá!