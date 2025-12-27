Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

Székelyhon 2025. december 27., 11:532025. december 27., 11:53 2025. december 27., 12:072025. december 27., 12:07

Sárga, majd narancssárga kódú meteorológiai figyelmeztetést adtak ki Maros és Hargita megye egy részére, illetve Kovászna megye teljes egészére az elkövetkező 2 napra. Az előrejelzések szerint

a térségben viharos erejű szél, havazás és hófúvás, valamint jelentősen romló látási viszonyok várhatók.

A sárga jelzés Hargita és Maros megyékben szombaton 23 órától hétfőn délelőtt 10 óráig tart. A meteorológusok szerint ezidő alatt 50–70 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A narancssárga riasztás vasárnap éjszaka 2 órától lép érvénybe,

Kovászna megyét teljes egészében, Maros megye nagyrészét, Hargita megyének viszont csak a nyugati részét érinti és szintén hétfőn délelőtt 10-ig tart.