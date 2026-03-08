Új méhésztámogatási rendszer a láthatáron – a tervezet a szenátus asztalán van

A méhészet fontossága mindenki számára egyértelmű, ezért a tervezetet minden párt támogatja
Fotó: Orbán Orsolya
Törvénykezdeményezést nyújtott be a parlamentbe az RMDSZ, amely közvetlen, méhcsaládonkénti támogatást biztosítana a hivatásos méhészeknek. A javaslat célja az ágazat versenyképességének növelése és a méhállomány megőrzése a piaci nehézségek közepette.
„A méhészek számára nincs olyan többéves támogatási program, mint például a mezőgazdászoknak, ráadásul jelenleg európai uniós források sem érhetőek el ilyen célra. Csak román kormányzati forrásból részesülnek támogatásban eszközvásárlásra, illetve a méhek gyógyszeres kezelésére pályázhattak, de ez csekély mértékű. Gondjaik vannak viszont a méz értékesítésével, mivel
Mindeközben évek óta pusztítja a méhcsaládokat egy olyan betegség, melynek pontos oka sem ismert” – magyarázta Könczei Csaba RMDSZ-es parlamenti képviselő a Székelyhonnak.
Éppen ezért a Romániai Méhészek Egyesületének országos elnökével, Răzvan Coman-nal kidolgoztak egy törvénykezdeményezést, amit be is nyújtott a parlamentbe.
A tervezet értelmében évente egy méhcsaládra 15 eurós támogatást juttatnának a méhészeknek. Az indoklás szerint a hazai 36.875 méhészből mindössze ötezer lenne jogosult a támogatásra, akiknek
A támogatást a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül folyósítaná az állam. A törvénykezdeményezés jelenleg a Szenátus asztalán fekszik, biztató, hogy minden parlamenti párt részéről van támogatása.
„Most az lenne nagyon fontos, hogy a program működtetéséhez szükséges összeg bekerüljön az éves költségvetésbe: mivel ez nem nem olyan nagyságrendű, hogy a büdzsé ne bírja meg, remélhető, hogy ez is megtörténik” – fogalmazott Könczei Csaba képviselő.
Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
szóljon hozzá!