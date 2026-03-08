Új méhésztámogatási rendszer a láthatáron – a tervezet a szenátus asztalán van

A méhészet fontossága mindenki számára egyértelmű, ezért a tervezetet minden párt támogatja

Törvénykezdeményezést nyújtott be a parlamentbe az RMDSZ, amely közvetlen, méhcsaládonkénti támogatást biztosítana a hivatásos méhészeknek. A javaslat célja az ágazat versenyképességének növelése és a méhállomány megőrzése a piaci nehézségek közepette.

Bodor Tünde 2026. március 08., 14:442026. március 08., 14:44

„A méhészek számára nincs olyan többéves támogatási program, mint például a mezőgazdászoknak, ráadásul jelenleg európai uniós források sem érhetőek el ilyen célra. Csak román kormányzati forrásból részesülnek támogatásban eszközvásárlásra, illetve a méhek gyógyszeres kezelésére pályázhattak, de ez csekély mértékű. Gondjaik vannak viszont a méz értékesítésével, mivel

nagy mennyiségben ömlik a piacra az ellenőrizetlen minőségű ukrán vagy kínai méz.

Mindeközben évek óta pusztítja a méhcsaládokat egy olyan betegség, melynek pontos oka sem ismert” – magyarázta Könczei Csaba RMDSZ-es parlamenti képviselő a Székelyhonnak. Hirdetés Éppen ezért a Romániai Méhészek Egyesületének országos elnökével, Răzvan Coman-nal kidolgoztak egy törvénykezdeményezést, amit be is nyújtott a parlamentbe. A tervezett támogatás részletei A tervezet értelmében évente egy méhcsaládra 15 eurós támogatást juttatnának a méhészeknek. Az indoklás szerint a hazai 36.875 méhészből mindössze ötezer lenne jogosult a támogatásra, akiknek

500 ezer méhcsalád van a tulajdonukban az összesen közel 2,5 millióból.