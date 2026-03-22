Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Tökéletesen ellátja a feladatát. Több mint száz személyt tudnak elszállásolni az épületben

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 22., 08:242026. március 22., 08:24

Újra táborokat szerettek volna szervezni Sóskúton, ezért is döntött úgy a székelykeresztúri városvezetés, hogy rendbe hozzák az omladozófélben lévő diákszállót. Ezt nem volt egyszerű feladat, ráadásul a költségek is magasak voltak, ezért is pályázott az önkormányzat a magyar kormány által finanszírozott Bethlen Gábor Alapnál, ahol

egymillió eurót ítéltek meg számukra.

Ezt lényegesen kevesebb pénzzel kellett már kiegészíteni, így 2018-ban el is kezdhették a munkálatokat, amelyeket két év alatt be is fejezett a kivitelező. Nemzetegyesítő hatása van Átadását követően a Covid-járvány miatti korlátozások meggátolták, hogy rendeltetésének megfelelően használják a diákszállót, ezért ideiglenes oltóközpontot rendeztek be az épületben – magyarázta a Székelyhonnak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. A különböző korlátozások feloldását követően azonban már más volt a helyzet, hiszen

szálláshelyet biztosíthattak a Székelyföldre látogató fiataloknak és felnőtteknek.

Az elmúlt években számos konferencia helyszíneként szolgált a diákszálló, ugyanakkor több ezer – nyolcvan százalékban Magyarországról érkező – diák táborozhatott ott.

Fotó: Olti Angyalka

Arra is megfelelő volt az épület, hogy szállást biztosítsanak a testvértelepülésekről és testvériskolákból Erdélybe utazó gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, akik

a nemzeti és helyi ünnepek közös megélésében szerettek volna részt venni.

Ilyen alkalmak voltak például az elmúlt időszakban a március 15-i ünnepségek. Az elöljáró közölte, a vendégek számára kirándulások számpontjából is jó helyszínről van szó, hiszen onnan könnyen megközelíthetik a székelyföldi látványosságokat és betekintést nyerhetnek a helyi kultúrába.

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester úgy gondolja, a diákszálló egyik legnagyobb haszna, hogy ott

fogadni tudják a Kárpát-medencéből érkező nemzettársakat, így erősödnek a magyar- magyar kapcsolatok.

A székelykeresztúri önkormányzat által üzemeltetett diákszállón most már szinte folyamatosan vendégek vannak, így idéntől nem is kell hirdessék a lehetőséget. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az eredetileg 84 ággyal rendelkező épületet ki kellett bővítsék további fekvőhelyekkel, így most már több mint 100 személy befogadására alkalmas.

A szállón jól felszerelt szobák vannak, ugyanakkor ebédlőt és konferenciatermet is kialakítottak.

Koncz arról is beszélt, hogy a szálló népszerűségének köszönhetően még fontosabbá vált, hogy pályázati lehetőséget találjanak a környező terület rendbetétele érdekében.

Fotó: Olti Angyalka

A vállalkozóknak is tetszenek az elképzelések, ottjártunkkor ugyanis éppen zajlott a régi vendéglő felújítása.

Összességében elmondható, hogy

közvetlen bevétele is van az önkormányzatnak a szálló működtetéséből,