Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Több mint száz személyt tudnak elszállásolni az épületben

Tökéletesen ellátja a feladatát. Több mint száz személyt tudnak elszállásolni az épületben

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 22., 08:242026. március 22., 08:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újra táborokat szerettek volna szervezni Sóskúton, ezért is döntött úgy a székelykeresztúri városvezetés, hogy rendbe hozzák az omladozófélben lévő diákszállót. Ezt nem volt egyszerű feladat, ráadásul a költségek is magasak voltak, ezért is pályázott az önkormányzat a magyar kormány által finanszírozott Bethlen Gábor Alapnál, ahol

egymillió eurót ítéltek meg számukra.

Ezt lényegesen kevesebb pénzzel kellett már kiegészíteni, így 2018-ban el is kezdhették a munkálatokat, amelyeket két év alatt be is fejezett a kivitelező.

Nemzetegyesítő hatása van

Átadását követően a Covid-járvány miatti korlátozások meggátolták, hogy rendeltetésének megfelelően használják a diákszállót, ezért ideiglenes oltóközpontot rendeztek be az épületben – magyarázta a Székelyhonnak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. A különböző korlátozások feloldását követően azonban már más volt a helyzet, hiszen

szálláshelyet biztosíthattak a Székelyföldre látogató fiataloknak és felnőtteknek.

Az elmúlt években számos konferencia helyszíneként szolgált a diákszálló, ugyanakkor több ezer – nyolcvan százalékban Magyarországról érkező – diák táborozhatott ott.

Arra is megfelelő volt az épület, hogy szállást biztosítsanak a testvértelepülésekről és testvériskolákból Erdélybe utazó gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, akik

a nemzeti és helyi ünnepek közös megélésében szerettek volna részt venni.

Ilyen alkalmak voltak például az elmúlt időszakban a március 15-i ünnepségek. Az elöljáró közölte, a vendégek számára kirándulások számpontjából is jó helyszínről van szó, hiszen onnan könnyen megközelíthetik a székelyföldi látványosságokat és betekintést nyerhetnek a helyi kultúrába.

A polgármester úgy gondolja, a diákszálló egyik legnagyobb haszna, hogy ott

fogadni tudják a Kárpát-medencéből érkező nemzettársakat, így erősödnek a magyar- magyar kapcsolatok.

A székelykeresztúri önkormányzat által üzemeltetett diákszállón most már szinte folyamatosan vendégek vannak, így idéntől nem is kell hirdessék a lehetőséget.

Hirdetés

Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az eredetileg 84 ággyal rendelkező épületet ki kellett bővítsék további fekvőhelyekkel, így most már több mint 100 személy befogadására alkalmas.

A szállón jól felszerelt szobák vannak, ugyanakkor ebédlőt és konferenciatermet is kialakítottak.

Koncz arról is beszélt, hogy a szálló népszerűségének köszönhetően még fontosabbá vált, hogy pályázati lehetőséget találjanak a környező terület rendbetétele érdekében.

A vállalkozóknak is tetszenek az elképzelések, ottjártunkkor ugyanis éppen zajlott a régi vendéglő felújítása.
Összességében elmondható, hogy

közvetlen bevétele is van az önkormányzatnak a szálló működtetéséből,

de azzal is igazán nagyot spórolnak, hogy nem kell közpénzt fordítaniuk szálláshelyek bérlésére, ha távolabbról érkeznek vendégeik. Az elöljáró úgy érzi, hogy az épület felújítása sok hasznot hozott a helyi közösségnek, mindez pedig a nemzetben gondolkodó magyar kormánynak köszönhető.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!