Az első lépés Sóskút „egykori pompájának” visszaállításához

A végéhez közeleg a Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszálló felújítása, amely teljesen új külső arculatot kapott, ugyanakkor egy manzárddal is bővült. Jelenleg az épület belsejében dolgozik a kivitelező, van olyan szint, ahol már a szobákat is sikerült berendezni.

Nem tudni, hogy pontosan mikor ér véget a munka, de van már olyan szint az épületben, ahol a szobák mindegyikét sikerült berendezni • Fotó: Barabás Ákos

„Sóskút már az elmúlt rendszerben is egy olyan piknikező hely volt, ahová szívesen eljártak a székelykeresztúriak, sőt sok környékbeliek is, akik ki szerették volna használni a sós víz mozgásszervi megbetegedésekre gyakorolt gyógyító hatását” – osztotta meg lapunkkal Rafai Emil polgármester. Mint monda, időközben nagyon lerobbantak az ottani épületek, így csak a nosztalgikus érzés marad meg a helyiekben, akik nagyon szeretnék ismét egykori pompájában látni a helyet. Ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy felújítja az egykori diákszállót, amely az első lépés a változás fele. Ezt még a gyógyfürdő helyreállítása és a területrendezése kell kövesse.

A modernizáláshoz pénzre volt szükség, így a Bethlen Gábor Alapnál pályázott az önkormányzat, ahonnan egymillió eurónak megfelelő forintnyi támogatást kaptak a projekt kivitelezésére. Ezt további 300 ezer eurónyi önrésszel kellett felpótolni.

Ezt követően, többszöri sikertelen közbeszerzési eljárás, illetve két évnyi tervezői munka után végül 2018 tavaszán elkezdődtek a felújítási munkálatok a helyszínen. Azóta egyebek mellett új külső arculatot kapott az épület, amelyet le is szigeteltek, továbbá újjáépítették a tetőszerkezetet, modernizálták a villany- és más közműrendszerét, új ajtókat, ablakokat szereltek be, valamint egy manzárdot is építettek, amely konferenciateremként fog üzemelni.

Több esetben szobákat nyitottak egybe, hogy nagyobbak legyenek a helyiségek,

amelyeknek most már mindegyike rendelkezik mellékhelyiséggel is. Több nem várt probléma merült fel a munka során, hiszen például a lépcsőket is újra kellett burkolni, ami nem szerepelt az eredeti tervekben.