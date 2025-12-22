Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál

Egyelőre hatvankét alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra. Archív
Fotó: László Ildikó
Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra (románul șomaj tehnic).
Bizonytalanná vált a parajdi bányászok sorsa, miután a májusban megáradt Korond-patak beszakította a sóbánya födémjét, majd teljesen elárasztotta a mélyben lévő szinteket. A tragédiát követően, június elején még azt az ígéretet kapták Bogdan Ivan akkori gazdasági minisztertől, hogy ez év végéig hiánytalanul megkapják bérüket.
Tudni kell azonban azt is, hogy lényegesen kevesebb elvégzendő munka maradt a lezárt bányánál, az utóbbi időben pedig többnyire csak kisebb karbantartásokat végeztek a bányászok. Ezt a helyzetet mérlegelve cselekedett decembertől a parajdi sóbányát is fenntartó állami sóipari vállalat, a Salrom.
A problémák ellenére nem a várt módon döntött a parajdi alkalmazottai sorsáról a Salrom felső vezetése, az elbocsátás helyett egy köztes megoldást találtak. Constatin Dan Dobrea, a sóipari társaság igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy decemberben hatvankét munkatársukat küldték el március végéig tartó technikai munkanélküliségre, azaz kényszerszabadságra. Ez idő alatt
Utóbbi valamivel nagyobb összeg a törvények által előírt minimumnál. Fontos az is, hogy nem az államtól érkezik majd a munkanélküli segély, hanem ez esetben a vállalat biztosítja az említett összeget.
A tervek szerint 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, vagyis 63 alkalmazottjukat küldik kényszerszabadságra. Ezen döntésük indoklásában gazdasági okokra hivatkoznak, hiszen sem a turizmusból, sem pedig a sókitermelésből nem származik bevételük, amióta a patak elárasztottak a bányát.
Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy
a parajdi kirendeltségüknél szükséges munkák elvégzésére.
Constantin Dan Dobrea azt is közölte lapunkkal, hogy további átszervezéseket is terveznek a parajdi részlegüknél. Arról van szó, hogy egy mostanig
Ebbéli elképzeléseiket azonban még jóvá kell hagynia a Salrom vezető tanácsának (amelyet októberben oszlattak fel és alakítottak újra), majd a részvényesek közgyűlésének. Mivel mostanig egyik jóváhagyás sem történt meg, az igazgató nem tudott további információkat adni az elképzelésekről.
Mint ismert, az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.
Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.
Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.
Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.
Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.
Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.
Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.
Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.
Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.
1 hozzászólás