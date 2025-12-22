Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál

Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra (románul șomaj tehnic).

Fülöp-Székely Botond 2025. december 22., 07:562025. december 22., 07:56

Bizonytalanná vált a parajdi bányászok sorsa, miután a májusban megáradt Korond-patak beszakította a sóbánya födémjét, majd teljesen elárasztotta a mélyben lévő szinteket. A tragédiát követően, június elején még azt az ígéretet kapták Bogdan Ivan akkori gazdasági minisztertől, hogy ez év végéig hiánytalanul megkapják bérüket. Tudni kell azonban azt is, hogy lényegesen kevesebb elvégzendő munka maradt a lezárt bányánál, az utóbbi időben pedig többnyire csak kisebb karbantartásokat végeztek a bányászok. Ezt a helyzetet mérlegelve cselekedett decembertől a parajdi sóbányát is fenntartó állami sóipari vállalat, a Salrom. Kényszerszabadságok A problémák ellenére nem a várt módon döntött a parajdi alkalmazottai sorsáról a Salrom felső vezetése, az elbocsátás helyett egy köztes megoldást találtak. Constatin Dan Dobrea, a sóipari társaság igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy decemberben hatvankét munkatársukat küldték el március végéig tartó technikai munkanélküliségre, azaz kényszerszabadságra. Ez idő alatt

felfüggesztik az alkalmazottak munkaszerződését, ugyanakkor a Salrom minden hónapban biztosítani fogja számukra az alapbérük nyolcvan százalékát.

Utóbbi valamivel nagyobb összeg a törvények által előírt minimumnál. Fontos az is, hogy nem az államtól érkezik majd a munkanélküli segély, hanem ez esetben a vállalat biztosítja az említett összeget. Hirdetés A tervek szerint 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, vagyis 63 alkalmazottjukat küldik kényszerszabadságra. Ezen döntésük indoklásában gazdasági okokra hivatkoznak, hiszen sem a turizmusból, sem pedig a sókitermelésből nem származik bevételük, amióta a patak elárasztottak a bányát. Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy

jelen helyzetben a 131-ből csak 69 alkalmazottra van szükségük

a parajdi kirendeltségüknél szükséges munkák elvégzésére. Átszervezések lesznek Constantin Dan Dobrea azt is közölte lapunkkal, hogy további átszervezéseket is terveznek a parajdi részlegüknél. Arról van szó, hogy egy mostanig

meghatározatlan számú alkalmazottat elbocsátanának, nekik viszont végkielégítést biztosítanának a vállalatnál eltöltött éveik függvényében.

Ebbéli elképzeléseiket azonban még jóvá kell hagynia a Salrom vezető tanácsának (amelyet októberben oszlattak fel és alakítottak újra), majd a részvényesek közgyűlésének. Mivel mostanig egyik jóváhagyás sem történt meg, az igazgató nem tudott további információkat adni az elképzelésekről.