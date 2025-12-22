Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál

Egyelőre 62 alkalmazottat küldtek kényszerszebadságra

Egyelőre hatvankét alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra. Archív

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra (románul șomaj tehnic).

Fülöp-Székely Botond

2025. december 22., 07:562025. december 22., 07:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bizonytalanná vált a parajdi bányászok sorsa, miután a májusban megáradt Korond-patak beszakította a sóbánya födémjét, majd teljesen elárasztotta a mélyben lévő szinteket. A tragédiát követően, június elején még azt az ígéretet kapták Bogdan Ivan akkori gazdasági minisztertől, hogy ez év végéig hiánytalanul megkapják bérüket.

Tudni kell azonban azt is, hogy lényegesen kevesebb elvégzendő munka maradt a lezárt bányánál, az utóbbi időben pedig többnyire csak kisebb karbantartásokat végeztek a bányászok. Ezt a helyzetet mérlegelve cselekedett decembertől a parajdi sóbányát is fenntartó állami sóipari vállalat, a Salrom.

Kényszerszabadságok

A problémák ellenére nem a várt módon döntött a parajdi alkalmazottai sorsáról a Salrom felső vezetése, az elbocsátás helyett egy köztes megoldást találtak. Constatin Dan Dobrea, a sóipari társaság igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy decemberben hatvankét munkatársukat küldték el március végéig tartó technikai munkanélküliségre, azaz kényszerszabadságra. Ez idő alatt

felfüggesztik az alkalmazottak munkaszerződését, ugyanakkor a Salrom minden hónapban biztosítani fogja számukra az alapbérük nyolcvan százalékát.

Utóbbi valamivel nagyobb összeg a törvények által előírt minimumnál. Fontos az is, hogy nem az államtól érkezik majd a munkanélküli segély, hanem ez esetben a vállalat biztosítja az említett összeget.

Hirdetés

A tervek szerint 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, vagyis 63 alkalmazottjukat küldik kényszerszabadságra. Ezen döntésük indoklásában gazdasági okokra hivatkoznak, hiszen sem a turizmusból, sem pedig a sókitermelésből nem származik bevételük, amióta a patak elárasztottak a bányát.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy

jelen helyzetben a 131-ből csak 69 alkalmazottra van szükségük

a parajdi kirendeltségüknél szükséges munkák elvégzésére.

Átszervezések lesznek

Constantin Dan Dobrea azt is közölte lapunkkal, hogy további átszervezéseket is terveznek a parajdi részlegüknél. Arról van szó, hogy egy mostanig

meghatározatlan számú alkalmazottat elbocsátanának, nekik viszont végkielégítést biztosítanának a vállalatnál eltöltött éveik függvényében.

Ebbéli elképzeléseiket azonban még jóvá kell hagynia a Salrom vezető tanácsának (amelyet októberben oszlattak fel és alakítottak újra), majd a részvényesek közgyűlésének. Mivel mostanig egyik jóváhagyás sem történt meg, az igazgató nem tudott további információkat adni az elképzelésekről.

Mint ismert, az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

Udvarhelyszék Parajd Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Székelyhon

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Székelyhon

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
Székely Sport

Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Krónika

RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Székely Sport

Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán

Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre

Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése

Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen

Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok

Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
2025. december 19., péntek

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán

Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
2025. december 19., péntek

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen

Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
2025. december 18., csütörtök

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
2025. december 18., csütörtök

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!