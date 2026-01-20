Rovatok
Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.

Székelyhon

2026. január 20., 17:022026. január 20., 17:02

2026. január 20., 17:042026. január 20., 17:04

A csíkszeredai sürgősségi kórház sajtóosztályának keddi közleménye szerint az intézményben két idős beteget ápolnak súlyos hipotermia miatt. Egy 60 éves férfit Hidegségből szállítottak be január 15-én súlyos hidegártalmakkal és több szövődménnyel;

az egyedül élő férfit ittas állapotban találták meg.

Állapota stabilizálódott, miután A típusú influenzát is kimutattak nála.

A csíkszeredai kórházban kezelnek egy 71 éves nőt is, akit január 17-én vittek be súlyos kihűléssel és kétoldali tüdőgyulladással. A beteget jelenleg az intenzív osztályon ápolják.

A székelyudvarhelyi városi kórházba az utóbbi időszakban három beteget utaltak be a rendkívüli hideg miatt – tájékoztatta az Agerpres hírügynökség tudósítóját az intézmény szóvivője. Zörgő Noémi közlése szerint

egy páciensnek a fagyási sérülései következtében több lábujját amputálni kellett, egy másik beteg testhőmérséklete pedig 22,7 Celsius-fokra hűlt le.

Emellett megnőtt a csúszós járdák miatt elszenvedett zúzódások és törések száma is. A kórház a helyi rendőrség közvetítésével felszólította a lakosságot a járdák jégmentesítésére.

A maroshévízi városi kórházban több enyhébb kihűléses esetet kezeltek, súlyos fagyási sérülések nem fordultak elő, míg a gyergyószentmiklósi kórházban az elmúlt napokban nem regisztráltak hipotermiás vagy fagyási eseteket.

Hargita megyében az elmúlt időszakban rendkívül alacsony hőmérsékleteket mértek: Gyergyóalfaluban mínusz 22, Csíkszeredában mínusz 21, Maroshévízen pedig mínusz 19 fokot. Az egészségügyi intézmények arra kérik a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő, veszélyeztetett személyekre a tartós hideg idején.

korábban írtuk

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Időjárás Egészségügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
