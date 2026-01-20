Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka
Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.
2026. január 20., 17:022026. január 20., 17:02
2026. január 20., 17:042026. január 20., 17:04
A csíkszeredai sürgősségi kórház sajtóosztályának keddi közleménye szerint az intézményben két idős beteget ápolnak súlyos hipotermia miatt. Egy 60 éves férfit Hidegségből szállítottak be január 15-én súlyos hidegártalmakkal és több szövődménnyel;
Állapota stabilizálódott, miután A típusú influenzát is kimutattak nála.
A csíkszeredai kórházban kezelnek egy 71 éves nőt is, akit január 17-én vittek be súlyos kihűléssel és kétoldali tüdőgyulladással. A beteget jelenleg az intenzív osztályon ápolják.
A székelyudvarhelyi városi kórházba az utóbbi időszakban három beteget utaltak be a rendkívüli hideg miatt – tájékoztatta az Agerpres hírügynökség tudósítóját az intézmény szóvivője. Zörgő Noémi közlése szerint
Emellett megnőtt a csúszós járdák miatt elszenvedett zúzódások és törések száma is. A kórház a helyi rendőrség közvetítésével felszólította a lakosságot a járdák jégmentesítésére.
A maroshévízi városi kórházban több enyhébb kihűléses esetet kezeltek, súlyos fagyási sérülések nem fordultak elő, míg a gyergyószentmiklósi kórházban az elmúlt napokban nem regisztráltak hipotermiás vagy fagyási eseteket.
Hargita megyében az elmúlt időszakban rendkívül alacsony hőmérsékleteket mértek: Gyergyóalfaluban mínusz 22, Csíkszeredában mínusz 21, Maroshévízen pedig mínusz 19 fokot. Az egészségügyi intézmények arra kérik a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő, veszélyeztetett személyekre a tartós hideg idején.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
