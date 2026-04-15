Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 15., 10:192026. április 15., 10:19

Homoródfürdővel valamit kezdeni kell – tudja ezt Szentegyháza önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa is. Na, de mit? És hogyan? Ennek jártunk utána.
A szebb napokat megélt, a szocialista időszak diáktábori emlékei miatt sokakból még mindig nosztalgikus érzéseket kiváltó kis üdülőtelep régi fényét nem lehetetlen visszaszerezni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Első lépésként olyan homoródfürdői villákat adott át Hargita Megye Tanácsa a februári ülésén Szentegyházának, amelyeknek területei már korábban is a város tulajdonában voltak. Mint ismert, közigazgatásilag Homoródfürdő 1968 óta Szentegyházához tartozik.

A bonyodalmak után nyitottság

Ugorjunk vissza egy fél évszázadot az időben, hogy megértsünk egy fontos dolgot. „A legnagyobb probléma Homoródfürdőn az, hogy nincsenek megfelelően rendezve a területek és ingatlanok tulajdonjogai” – szögezte le már a beszélgetésünk legelején Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester. Mint mondta, a gondok az 1968-as közigazgatási átszervezés idején, vagyis a megyésítéskor kezdődtek a településen, hiszen az említett dátumot megelőzően

minden terület Kápolnásfaluhoz tartozott.

Az elmúlt rendszerben történt, ami történt, ám a rendszerváltozás, tehát 1989 után a területek és ingatlanok visszaosztásakor volt, amit Kápolnásfalu kapott meg, egyes részek Hargita Megye Tanácsának tulajdonába kerültek vagy éppen különböző minisztériumoknál maradtak, és olyan területek is vannak, amit Szentegyháza birtokolhatott.

„Nem ritka, hogy egy adott terület egyik intézményhez került, a rajta lévő ingatlan pedig egy másikhoz, ez pedig teljesen ellehetetlenítette a fejlesztéseket.

A megoldás tehát bonyolulttá vált, így annak senki sem látott neki szívesen” – vázolta a helyzetet Szentegyháza polgármestere. Hangsúlyozta, nagyon örült annak, hogy Kápolnásfalu után a megyei tanács aktuális vezetőjében is partnerre talált a homoródi területek és ingatlanok rendezésére.

Három ingatlan és egy stratégia

A megyei tanács említett ülésén hozott határozattal három szentegyházi területen (az Ilona-völgyében) lévő omladozó ingatlant kaptak – közölte a polgármester.

Leromlott állapotban vannak a HMT-től átvett villák Galéria

Leromlott állapotban vannak a HMT-től átvett villák

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, ezért cserébe ugyancsak három telket adtak át ők is a megyei tanácsnak, amelyek a felújítás alatt álló Hatos villa mellett vannak, így a megyei önkormányzat táboroztatással kapcsolatos elképzeléseit segítik.

„A mi turisztikai stratégiánk Homoródfürdőn az, hogy a táboroztatást a Hatos villa környékén kell megszervezni. Konkrétan ezzel dolgozik a megyei tanács.

A Nagy-Homoród fentebbi szakaszán magasabb szintű turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanakkor az Ilona-völgyében a panzió és kulcsosház-tulajdonosoknak, vállalkozóknak kell lehetőséget biztosítani a fejlesztésre” – részletezte Lőrincz, hozzátéve, hogy a lakózóna mindezektől külön van választva. Arra is kitért, hogy

a Hatos villával szemben egy wellnessközpontot szeretnének építeni, amelynek már el is készültek a kiviteli tervei.

Mind kiderült, kétszer is pályáztak már ennek megvalósításáért, de egyelőre nem kaptak támogatást. Ez viszont nem azt jelenti, hogy lemondtak volna a tervekről. Még a helyszíni borvízforrásokat is vizsgáltatják, hiszen azokat szeretnék megőrizni, esetleg hasznosítani a szabadidőközpontban.

Infrastruktúra-fejlesztések

A lakókról sem feledkeztek meg, hiszen zajlanak az előkészületek arra, hogy egy megnyert pályázat révén eljuttassák a gázhálózatot Homoródfürdőre – jelenleg csak a kormány szigorításai miatt áll a projekt. Ugyanakkor a vízszolgáltatóval közösen készíttetnek tervet a szennyvízhálózat kiépítésére, hiszen ez kell legyen a turisztikai fejlesztések alapja. A projektet a megyei tanács is támogatja.

„Még a régi, nem működő szennyvízrendszert is átvettük a megyei tanácstól, csak azért, hogy új terveket rendelhessünk meg egy üzemképes hálózathoz.

Itt pedig nem arról van szó, hogy ők nem szerették volna ezt fejleszteni, de egyszerűen nem tehették meg, hiszen a mi közigazgatási területünkön halad át” – nyilatkozta Lőrincz. Ezenkívül rámutatott, a megye vezetőségének köszönhető az is, hogy elkezdődött egy omladozó híd újjáépítése a 131A jelzésű megyei úton, amivel a közlekedés biztonsága fog javulni.
Szentegyházának nyertes pályázata van arra, hogy kamerákat, illetve jól kivilágított okosátkelőket hozzanak létre a településen.

„Úgy tűnhet, hogy Homoródfürdő egy mostohagyermek, de higgyék el, hogy a háttérben nagyon sokat dolgozunk azon, hogy fejlesztéseket lehessen ott eszközölni” – így az elöljáró.

Egy tágas városközpontért

Tegyünk most egy kitérőt Szentegyházára ahhoz, hogy később ismét Homoródfürdőn „kössünk ki”. Nos, a település szerkezete miatt Szentegyházának nincs tágas főtere – a kisváros észak-dél irányba öt kilométeren terül el, a kelet-nyugati szélessége azonban vajmi kevés. Szeretne egy teret kialakítani az önkormányzat a „bányai” részen, a városháza szomszédságában, ez viszont nem egyszerű feladat, hiszen nehéz hozzájutni a városközpontban ingatlanokhoz és területekhez, ahol fejlesztéseket hajthatnak végre.

Már tervezik a tágas főteret Szentegyházán Galéria

Már tervezik a tágas főteret Szentegyházán

Fotó: Olti Angyalka

Ezért örült az elöljáró annak, hogy néhány éve az önkormányzat megvásárolhatott egy ingatlant az ortodox egyháztól a kívánt helyszínen, amit azóta már el is bontottak. Utóbbinak köszönhetően kissé nyitottabb is lett a tér. A közelmúltban pedig ismét egy az elképzeléseiket segítő lehetőség kínálkozott:

egy vállalkozó újabb ingatlant ajánlott fel számukra a városközpontban, ha cserébe területeket kaphat Homoródfürdőn, ahol terjeszkedhet a cégével.

„Ez jó megoldásnak tűnt, hiszen száz évente talán egyszer van lehetőség átszabni egy városközpontot. Amúgy sem tudnánk nagy dolgot kialakítani a megyei tanácstól kapott néhány áras homoródfürdői telkeken, ahol már csak az omladozó ingatlanok elbontása is sok ezer lejekbe kerülne” – magyarázta Lőrincz Csaba. Éppen ezért megegyeztek a vállalkozóval.

A telkek és ingatlanok átadása folyamatban van, ugyanakkor Szentegyháza már megkapta a cserébe ígért épületet, amit időközben el is bontottak.

Terveket készíttetnek, hogy parkosíthassák a helyszínt, továbbá összekapcsolják a Mihai Eminescu utcát a 132-es besorolású megyei úttal. Utóbbi érdekében egyirányú utcát hoznának létre.

1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
2026. április 14., kedd

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
2026. április 14., kedd

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál
Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál
2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál
2026. április 13., hétfő

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán

Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán
Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán
2026. április 13., hétfő

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán
2026. április 10., péntek

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket
Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket
2026. április 10., péntek

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket
2026. április 09., csütörtök

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny
Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny
2026. április 09., csütörtök

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny
2026. április 08., szerda

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között
Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között
2026. április 08., szerda

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között
2026. április 08., szerda

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában
Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában
2026. április 08., szerda

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában
2026. április 08., szerda

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván
Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván
2026. április 08., szerda

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván
2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról

Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról
Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról
2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról
