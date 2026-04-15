Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 15., 10:192026. április 15., 10:19

Homoródfürdővel valamit kezdeni kell – tudja ezt Szentegyháza önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa is. Na, de mit? És hogyan? Ennek jártunk utána.

A szebb napokat megélt, a szocialista időszak diáktábori emlékei miatt sokakból még mindig nosztalgikus érzéseket kiváltó kis üdülőtelep régi fényét nem lehetetlen visszaszerezni.

Fotó: Olti Angyalka

Első lépésként olyan homoródfürdői villákat adott át Hargita Megye Tanácsa a februári ülésén Szentegyházának, amelyeknek területei már korábban is a város tulajdonában voltak. Mint ismert, közigazgatásilag Homoródfürdő 1968 óta Szentegyházához tartozik. Hirdetés A bonyodalmak után nyitottság Ugorjunk vissza egy fél évszázadot az időben, hogy megértsünk egy fontos dolgot. „A legnagyobb probléma Homoródfürdőn az, hogy nincsenek megfelelően rendezve a területek és ingatlanok tulajdonjogai” – szögezte le már a beszélgetésünk legelején Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester. Mint mondta, a gondok az 1968-as közigazgatási átszervezés idején, vagyis a megyésítéskor kezdődtek a településen, hiszen az említett dátumot megelőzően

minden terület Kápolnásfaluhoz tartozott.

Az elmúlt rendszerben történt, ami történt, ám a rendszerváltozás, tehát 1989 után a területek és ingatlanok visszaosztásakor volt, amit Kápolnásfalu kapott meg, egyes részek Hargita Megye Tanácsának tulajdonába kerültek vagy éppen különböző minisztériumoknál maradtak, és olyan területek is vannak, amit Szentegyháza birtokolhatott.

„Nem ritka, hogy egy adott terület egyik intézményhez került, a rajta lévő ingatlan pedig egy másikhoz, ez pedig teljesen ellehetetlenítette a fejlesztéseket.

A megoldás tehát bonyolulttá vált, így annak senki sem látott neki szívesen” – vázolta a helyzetet Szentegyháza polgármestere. Hangsúlyozta, nagyon örült annak, hogy Kápolnásfalu után a megyei tanács aktuális vezetőjében is partnerre talált a homoródi területek és ingatlanok rendezésére. Három ingatlan és egy stratégia A megyei tanács említett ülésén hozott határozattal három szentegyházi területen (az Ilona-völgyében) lévő omladozó ingatlant kaptak – közölte a polgármester.

Leromlott állapotban vannak a HMT-től átvett villák Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, ezért cserébe ugyancsak három telket adtak át ők is a megyei tanácsnak, amelyek a felújítás alatt álló Hatos villa mellett vannak, így a megyei önkormányzat táboroztatással kapcsolatos elképzeléseit segítik.

„A mi turisztikai stratégiánk Homoródfürdőn az, hogy a táboroztatást a Hatos villa környékén kell megszervezni. Konkrétan ezzel dolgozik a megyei tanács.

A Nagy-Homoród fentebbi szakaszán magasabb szintű turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanakkor az Ilona-völgyében a panzió és kulcsosház-tulajdonosoknak, vállalkozóknak kell lehetőséget biztosítani a fejlesztésre” – részletezte Lőrincz, hozzátéve, hogy a lakózóna mindezektől külön van választva. Arra is kitért, hogy

a Hatos villával szemben egy wellnessközpontot szeretnének építeni, amelynek már el is készültek a kiviteli tervei.

Mind kiderült, kétszer is pályáztak már ennek megvalósításáért, de egyelőre nem kaptak támogatást. Ez viszont nem azt jelenti, hogy lemondtak volna a tervekről. Még a helyszíni borvízforrásokat is vizsgáltatják, hiszen azokat szeretnék megőrizni, esetleg hasznosítani a szabadidőközpontban. Infrastruktúra-fejlesztések A lakókról sem feledkeztek meg, hiszen zajlanak az előkészületek arra, hogy egy megnyert pályázat révén eljuttassák a gázhálózatot Homoródfürdőre – jelenleg csak a kormány szigorításai miatt áll a projekt. Ugyanakkor a vízszolgáltatóval közösen készíttetnek tervet a szennyvízhálózat kiépítésére, hiszen ez kell legyen a turisztikai fejlesztések alapja. A projektet a megyei tanács is támogatja.

„Még a régi, nem működő szennyvízrendszert is átvettük a megyei tanácstól, csak azért, hogy új terveket rendelhessünk meg egy üzemképes hálózathoz.

Itt pedig nem arról van szó, hogy ők nem szerették volna ezt fejleszteni, de egyszerűen nem tehették meg, hiszen a mi közigazgatási területünkön halad át” – nyilatkozta Lőrincz. Ezenkívül rámutatott, a megye vezetőségének köszönhető az is, hogy elkezdődött egy omladozó híd újjáépítése a 131A jelzésű megyei úton, amivel a közlekedés biztonsága fog javulni.

Szentegyházának nyertes pályázata van arra, hogy kamerákat, illetve jól kivilágított okosátkelőket hozzanak létre a településen. „Úgy tűnhet, hogy Homoródfürdő egy mostohagyermek, de higgyék el, hogy a háttérben nagyon sokat dolgozunk azon, hogy fejlesztéseket lehessen ott eszközölni” – így az elöljáró. Egy tágas városközpontért Tegyünk most egy kitérőt Szentegyházára ahhoz, hogy később ismét Homoródfürdőn „kössünk ki”. Nos, a település szerkezete miatt Szentegyházának nincs tágas főtere – a kisváros észak-dél irányba öt kilométeren terül el, a kelet-nyugati szélessége azonban vajmi kevés. Szeretne egy teret kialakítani az önkormányzat a „bányai” részen, a városháza szomszédságában, ez viszont nem egyszerű feladat, hiszen nehéz hozzájutni a városközpontban ingatlanokhoz és területekhez, ahol fejlesztéseket hajthatnak végre.

Már tervezik a tágas főteret Szentegyházán Fotó: Olti Angyalka

Ezért örült az elöljáró annak, hogy néhány éve az önkormányzat megvásárolhatott egy ingatlant az ortodox egyháztól a kívánt helyszínen, amit azóta már el is bontottak. Utóbbinak köszönhetően kissé nyitottabb is lett a tér. A közelmúltban pedig ismét egy az elképzeléseiket segítő lehetőség kínálkozott:

egy vállalkozó újabb ingatlant ajánlott fel számukra a városközpontban, ha cserébe területeket kaphat Homoródfürdőn, ahol terjeszkedhet a cégével.

„Ez jó megoldásnak tűnt, hiszen száz évente talán egyszer van lehetőség átszabni egy városközpontot. Amúgy sem tudnánk nagy dolgot kialakítani a megyei tanácstól kapott néhány áras homoródfürdői telkeken, ahol már csak az omladozó ingatlanok elbontása is sok ezer lejekbe kerülne” – magyarázta Lőrincz Csaba. Éppen ezért megegyeztek a vállalkozóval.

A telkek és ingatlanok átadása folyamatban van, ugyanakkor Szentegyháza már megkapta a cserébe ígért épületet, amit időközben el is bontottak.