Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése

Már csak a hó hiányzik. Archív • Fotó: Beliczay László

Már csak a hó hiányzik. Archív

Fotó: Beliczay László

Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2025. december 21., 11:242025. december 21., 11:24

Mínusz 4,2 Celsius fokig esett vissza a levegő hőmérséklete a Küküllő-parti városban vasárnapra virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálat reggeli adatai szerint.

A lakott települések sorában ez az országos minimum, Csíkszeredában csak mínusz 1,1 fokig hűlt le, Gyergyóalfaluban mínusz 1,9-ig, Marosvásárhelyen pedig mínusz 2,6 fokig.

A székelyudvarhelyinél alacsonyabb hőmérséklet csak néhány hegycsúcson volt, például az Omun (–6,4 fok).

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Időjárás
