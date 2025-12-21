Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése

Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.

Mínusz 4,2 Celsius fokig esett vissza a levegő hőmérséklete a Küküllő-parti városban vasárnapra virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálat reggeli adatai szerint.

A lakott települések sorában ez az országos minimum, Csíkszeredában csak mínusz 1,1 fokig hűlt le, Gyergyóalfaluban mínusz 1,9-ig, Marosvásárhelyen pedig mínusz 2,6 fokig.

A székelyudvarhelyinél alacsonyabb hőmérséklet csak néhány hegycsúcson volt, például az Omun (–6,4 fok).