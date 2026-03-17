Nem ma lesz Székelyudvarhely és Bikafalva között aszfaltút Egyelőre a területek rendezésével kapcsolatos jogi problémák lehetetlenítik el a Bikafalva és Székelyudvarhely közötti községi út városi részének felújítását. A Felsőboldogfalvához tartozó szakaszon viszont már voltak látványosabb beavatkozások. Fülöp-Székely Botond 2026. március 17., 07:592026. március 17., 07:59

Van, ahol az út melletti területen kerülik ki a gödröket Fotó: Olti Angyalka

Többször volt már beszédtéma a vasúti sínekkel párhuzamosan haladó, Bikafalva és Székelyudvarhely között húzódó 248-as községi út felújítása, amellyel csökkenteni lehetne 137-es megyei úton (Székelyudvarhely–Székelykeresztúr) áthaladó forgalmat. Mi arról érdeklődtünk, hogy vannak-e konkrét elképzelések ez ügyben. Kiszélesítették a felsőboldogfalvi szakaszt Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere emlékeztetett, már a 137-es megyei út felújítását megelőzően, 2022-ben különítettek el pénzt az említett útszakasz hozzuk tartozó részének korszerűsítésére.

A beruházás során egyebek mellett rendezték a területek tulajdonjogát, ugyanakkor kiszélesítették, lekövezték az utat. Aszfaltozásra akkor nem volt lehetőségük, hiszen nem volt megfelelő pályázat a finanszírozás érdekében. Mindemellett az is gátolta a projektet, hogy a székelyudvarhelyi városvezetés nem tudott csatlakozni az elképzelésekhez a város adminisztrálásában levő rész rendbetételével, hiszen

tulajdonjogi problémák merültek fel az úthoz tartozó területek esetében.

Ilyen körülmények között végül Felsőboldogfalva sem készíttetett terveket az aszfaltozáshoz.

Az elöljáró arra is kitért, hogy még az újrakövezett és kiszélesített rész karbantartásával is nehézségekbe ütköznek, hiszen a községnek nem egyszerű előteremteni az ehhez szükséges anyagiakat ebben a rossz gazdasági helyzetben. Ettől függetlenül

nyitottak lennének arra, hogy aszfalttal burkolják az utat, ha lesz erre megfelelő pályázati lehetőség.

„Az útnak az alapozása megfelelő volt a hozzánk tartozó szakaszon, így gyakorlatilag egy tervre, illetve pénzre lenne szükség az aszfaltozáshoz. Sőt, akár idővel egy bicikliutat is ki lehetne építeni” – magyarázta.

Gödrök és szűk szakaszok Az elmondottak tudatában mi is végighaladtuk a 248-as községi úton, amely nem egyszerűen ugyan, de személygépjárművekkel is használható. Egyértelmű, hogy a Felsőboldogfalvához tartozó, nemrég felújított szakasz van a legjobb állapotban.

A székelyudvarhelyi részen meglehetősen szűk szakaszok is vannak, ráadásul nagyobb gödrök is nehezítik a közlekedést.

Van olyan helyszín is, ahol az autósok a közeli telken áthaladva kerülik ki a jelentősebben megrongálódott részeket.

Pozitívum ugyanakkor, hogy a város vezetősége valamennyire igyekszik karbantartani az utat, látszik, hogy nemrég köveztek a helyszínen. A tavalyi áradások során tönkrement átereszt is újra cserélték, ami elengedhetetlen volt a közlekedés érdekében. Kaotikus a helyzet néhány részen „Vannak részek, amelyek jogilag rendben vannak, máshol gyakorlatilag nem ott halad az út, ahol az önkormányzat területe van. Mindemellett

olyan szakaszokról is lehet beszélni, ahol a tulajdonosok nem adták át intézményünknek az úthoz tartozó telekrészeket”

– magyarázta el a kaotikus helyzetet a Székelyhonnak Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere.

Mint mondta, nem kis feladat lesz tisztázni az út, illetve az oda tartozó területek jogi helyzetét, ugyanakkor azt megelőzően nem lehet korszerűsítésről beszélni. Ettől függetlenül lehetőségeikhez mérten igyekeznek karbantartani az utat, hogy az járható maradjon.

Jogilag nagyon messze állunk attól, hogy előkészíthessünk egy pályázatot a korszerűsítés érdekében”

– szögezte le. Szakács-Paál István, a város polgármestere is megerősítette, egyelőre nem prioritás a 248-as községi út felújítása.

Máshol is vannak gondok Dávid Endre közölte, sajnos Székelyudvarhelyen több utcában is tapasztaltak hasonló problémákat, nem ritka, hogy a tulajdonosok telkei belelógnak az utak területébe. Ezeken a részeken nem végezhet felújításokat az önkormányzat, amíg nem sikerült rendezni a tulajdonjogokat. Az is gond, hogy

egyes utcákban nem megfelelően vezették a föld alatt a kábeleket – sokszor mindössze húsz centiméterrel az útfelület alatt.

„Hogy kérjünk meg valakit, hogy ásson egy sáncot, amikor azt sem tudjuk, hogy pontosan hol, de mindössze 15 centiméterrel az útfelület alatt haladnak a villanyvezetékek?” – tette fel a költői kérdést. Példaként megemlítette, hogy a Bem József és az Átjáró utcákban is hasonló a helyzet.