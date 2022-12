Korszerű kerékpárút épül Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között

Hamarosan közbeszerzési eljárást hirdethet Hargita Megye Tanácsa a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti 137-es megyei út teljes felújítására. Az összesen 160 millió lej értékű beruházás részeként szalagkorláttal, illetve zöldövezettel leválasztott bicikliutat is terveztek.

Hargita Megye Tanácsának munkatársai kedden biciklizve járták be az útszakaszt, felhívva a figyelmet arra, hogy még van lehetőség kisebb módosításokra az elkészült felújítási tervekben. Mi Felsőboldogfalván találkoztunk velük, ahol Borboly Csaba, az intézmény elnöke a projektben szereplő, összességében 26,2 kilométer hosszú bicikliút fontosságát hangsúlyozta. Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere elmondta, hogy

a felújítás során meg fogják emelni a meglévő gyalogosátkelőket, ugyanakkor egy újat is létesítenek.

Ugyanakkor járdaszigeteket hoznak létre a település bejáratainál lassításra kényszerítve ezáltal az autósokat, ugyanakkor járdák is lesznek az út mindkét oldalán. A megyei út mentén jól elhatárolt (zöldövezettel, járdákkal, illetve fém szalagkorláttal) bicikliutakat hoznak létre.

Hozzátette, a projekt tartalmazza ugyanakkor autóbuszmegállók kialakítását, illetve a parkolók rendbetételét is.

A teljes szakaszon egyébként több híd újjáépítése, illetve megerősítése is szerepel, akárcsak a vasúti átkelők rendbetétele. Tamás Botond projektfelelős kérdésünkre elmondta, hogy

Hasonló megoldás lesz az ócfalvi eltérőnél is, ám az egy másik beruházás részeként valósul meg. A bicikliutak létesítése miatt egyébként nem szűkül be az autósoknak szánt útfelület. Ezek mellett beton és földsáncok kialakítását is tartalmazzák a tervek.