Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Székelyhon
Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.
A városban öt gyűjtőponton lehet felelősen megszabadulni az elromlott, használaton kívüli elektromos készülékektől, illetve az elhasznált olajtól.
Március 28-án, szombaton, 10 és 17 óra között a következő helyszíneken lehet leadni a hulladékot:
II. Rákóczi Ferenc utca 5. szám alatt, a mozi parkolójában,
a Tamási Áron és a Megálló utca kereszteződésénél (kicsi állomás),
a Kaufland áruház melletti volt töltőállomás helyén,
a Tábor-negyedi unitárius temető szomszédságában,
a Csereháton, az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél.
A gyűjtés végén lesz tombolasorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
A kampánnyal, illetve a nagyobb gépek elszállításával kapcsolatban további információt a 0746–136552-es telefonszámot tárcsázva kérhetnek az érintettek – olvasható a polgármesteri hivatal oldalán.
szóljon hozzá!