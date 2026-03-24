Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

A városban öt gyűjtőponton lehet felelősen megszabadulni az elromlott, használaton kívüli elektromos készülékektől, illetve az elhasznált olajtól.

Március 28-án, szombaton, 10 és 17 óra között a következő helyszíneken lehet leadni a hulladékot:

II. Rákóczi Ferenc utca 5. szám alatt, a mozi parkolójában,

a Tamási Áron és a Megálló utca kereszteződésénél (kicsi állomás),

a Kaufland áruház melletti volt töltőállomás helyén,

a Tábor-negyedi unitárius temető szomszédságában,

a Csereháton, az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél.

Hirdetés

A gyűjtés végén lesz tombolasorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.

A kampánnyal, illetve a nagyobb gépek elszállításával kapcsolatban további információt a 0746–136552-es telefonszámot tárcsázva kérhetnek az érintettek – olvasható a polgármesteri hivatal oldalán.