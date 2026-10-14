Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban

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Fotó: Pál Árpád
Alsó végtagjain sérült meg az a juhász, akire szerdán délután támadt rá egy medve a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. A férfit a székelyudvarhelyi kórházba szállították a történteket követően.
A férfi a juhait legeltette Telekfalva határában, amikor egy bokros területről váratlanul előbukkant a medve, és rátámadt.
– számolt be megkeresésünkre Zsombori Levente, Felsőboldogfalva község polgármestere. Mint mondta, a medvetámadás után a összehívta a beavatkozó csapatot, hogy a helyszínre menjenek arra az esetre, ha az állat visszatérne.
A medve azonban eddig még nem jött vissza, így a kilövése sem történhetett meg. A polgármester beszámolója szerint
A juhászt a székelyudvarhelyi kórházba szállították orvosi ellátásra, állapotáról Zörgő Noémitől, a kórház sajtószóvivőjétől érdeklődtünk. Mint megtudtuk, a férfinak
Kórházba szállítása után sérüléseit ellátták: fertőtlenítették a sebeit, most pedig megfigyelésre bent tartják az intézményben. Állapota nem súlyos, így a gyógyulástól föggően néhány napon belül hazaengedik.
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