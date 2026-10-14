Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban

Alsó végtagjain sérült meg az a juhász, akire szerdán délután támadt rá egy medve a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. A férfit a székelyudvarhelyi kórházba szállították a történteket követően.

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A férfi a juhait legeltette Telekfalva határában, amikor egy bokros területről váratlanul előbukkant a medve, és rátámadt.

– számolt be megkeresésünkre Zsombori Levente, Felsőboldogfalva község polgármestere. Mint mondta, a medvetámadás után a összehívta a beavatkozó csapatot, hogy a helyszínre menjenek arra az esetre, ha az állat visszatérne.

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A medve azonban eddig még nem jött vissza, így a kilövése sem történhetett meg. A polgármester beszámolója szerint