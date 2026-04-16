Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve

Sporteseményekkel ünnepelt csütörtökön az idén 35 éves Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság székelyudvarhelyi egysége. A cél az volt, hogy még jobban összekovácsolódjon a csapat, és fejlesszék kapcsolataikat a többi hatósággal.

Az asztalitenisz-, bowling-, sakk-, táblé- és futball-mérkőzéseket követően Dan Iamandi, a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Örömét fejezte ki a közel száz résztvevőnek, hogy eljöttek a sporteseményekre, majd átadta a díjakat a nyerteseknek.

A hatékonyabb együttműködésekért

Ezt követően Fodor Róbert, a csendőrség székelyudvarhelyi szervezetének parancsnoka a Székelyhonnak elmondta, hogy a hatóságok és az őket támogató intézmények képviselői – tűzoltóság, katonaság, rendőrség, csendőrség, polgármesteri hivatal stb. – általában egyenruhában, akció közben találkoznak. Ilyenkor viszont nincs sok idejük beszélgetni, a lehető leggyorsabban átadják egymásnak az adott helyzet megoldásához szükséges információkat, utána pedig mindenki teszi a dolgát.