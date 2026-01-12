Rovatok
Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.

Székelyhon

2026. január 12., 12:272026. január 12., 12:27

Január 10-én hajnali fél három körül a székelyudvarhelyi rendőrök egy személygépkocsit állítottak meg ellenőrzésre a város Bethlen utcájában. A 55 éves, külföldi állampolgárságú sofőrt alkoholszondával tesztelték, amely 1,05 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből. A járművezetőt kórházba szállították vérvételre, az ügyben ittas vezetés miatt eljárás indult.

Ugyancsak január 10-én éjjel fél tizenkettő körül Zetelaka község területén egy 31 éves, székelyudvarhelyi férfit igazoltattak, aki szintén alkoholfogyasztás hatása alatt vezette járművét. Az alkoholszonda ez esetben 0,92 mg/l értéket jelzett. A sofőrt ez esetben is egészségügyi intézménybe szállították vérvizsgálatra, ellene szintén büntetőeljárás indult.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozza: a közlekedésbiztonság közös felelősség, és ismételten arra kéri a járművezetőket, hogy ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztás után, válasszanak alternatív közlekedési megoldásokat, és tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a forgalomban.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés Rendőrség
