Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán

Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.
Január 10-én hajnali fél három körül a székelyudvarhelyi rendőrök egy személygépkocsit állítottak meg ellenőrzésre a város Bethlen utcájában. A 55 éves, külföldi állampolgárságú sofőrt alkoholszondával tesztelték, amely 1,05 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből. A járművezetőt kórházba szállították vérvételre, az ügyben ittas vezetés miatt eljárás indult.
Ugyancsak január 10-én éjjel fél tizenkettő körül Zetelaka község területén egy 31 éves, székelyudvarhelyi férfit igazoltattak, aki szintén alkoholfogyasztás hatása alatt vezette járművét. Az alkoholszonda ez esetben 0,92 mg/l értéket jelzett. A sofőrt ez esetben is egészségügyi intézménybe szállították vérvizsgálatra, ellene szintén büntetőeljárás indult.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozza: a közlekedésbiztonság közös felelősség, és ismételten arra kéri a járművezetőket, hogy ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztás után, válasszanak alternatív közlekedési megoldásokat, és tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a forgalomban.
Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.
Közel 26 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.
Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.
Időjárási okok miatt több Hargita megyei településen is megszakadt az áramszolgáltatás kedd reggel, összesen több mint négyszáz felhasználót érint a kimaradás.
Leghamarabb január közepétől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhelyen, ám akik ezt március 31-ig megteszik, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. Idén sok esetben megduplázódnak az adóterhek.
Súlyos betegséget követően elhunyt Kovács Ágnes, székelyudvarhelyi nyugalmazott magyar szakos tanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője.
Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.
Medvét láttak szombat késő délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.
Vélhetően autó ütötte el a medvét, amelynek tetemét Máréfalva községben, a Máréfalvi patak nevű részen találták meg pénteken este egy épülő ingatlanban.
Kiégett egy szerszámok és fa tárolására használt melléképület pénteken hajnalban Szentegyházán. Az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a közeli lakóházra.
