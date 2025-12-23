Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy 50 kilogramm pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök egy székelyudvarhelyi gazdasági egységnél, amely nem rendelkezett az előírt tárolási engedélyekkel.

Székelyhon

2025. december 23., 12:432025. december 23., 12:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ellenőrzést tartott a Hargita megyei rendőrség fegyverekkel, robbanóanyagokkal és veszélyes anyagokkal foglalkozó osztálya egy székelyudvarhelyi kereskedelmi egységnél hétfőn.

A vizsgálat során a rendőrök hozzávetőlegesen 50 kilogramm pirotechnikai eszközt azonosítottak a P1 és T1 kategóriákból. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy

a cég nem rendelkezik az ilyen jellegű pirotechnikai termékek tárolásához szükséges engedéllyel.

Az ügyben büntetőeljárás indult a robbanóanyagok jogi szabályozásáról szóló 126/1995-ös törvény megsértése miatt, a hatóságok pedig folytatják a nyomozást az eset teljes körű tisztázása érdekében – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter
Durva döntéseket kell hoznunk – Ilyés Róbert kifakadt a megalázó vereség után
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Székelyhon

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Székelyhon

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Székely Sport

Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter
Krónika

Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter
Durva döntéseket kell hoznunk – Ilyés Róbert kifakadt a megalázó vereség után
Székely Sport

Durva döntéseket kell hoznunk – Ilyés Róbert kifakadt a megalázó vereség után
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről

Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
2025. december 22., hétfő

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál

Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
2025. december 22., hétfő

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában

Javítási munkálatok miatt december 22-én, hétfőn több órára szünetel az áramszolgáltatás, és csőtörés miatt a vízszolgáltatás is Székelyudvarhely több utcájában – hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal.

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 22., hétfő

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál

Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra.

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
2025. december 22., hétfő

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán

Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre

Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése

Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen

Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok

Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!