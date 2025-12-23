Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen

Mintegy 50 kilogramm pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök egy székelyudvarhelyi gazdasági egységnél, amely nem rendelkezett az előírt tárolási engedélyekkel.

Ellenőrzést tartott a Hargita megyei rendőrség fegyverekkel, robbanóanyagokkal és veszélyes anyagokkal foglalkozó osztálya egy székelyudvarhelyi kereskedelmi egységnél hétfőn. A vizsgálat során a rendőrök hozzávetőlegesen 50 kilogramm pirotechnikai eszközt azonosítottak a P1 és T1 kategóriákból. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy

a cég nem rendelkezik az ilyen jellegű pirotechnikai termékek tárolásához szükséges engedéllyel.