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Az 1848-as székely nemzetgyűlésre emlékeznek Agyagfalván

Archív • Fotó: László Ildikó

Archív

Fotó: László Ildikó

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Ünnepi megemlékezéssel, diákfellépésekkel, zenével és történelmi kvízműsorral idézik fel az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés örökségét az Agyagfalvi Emlékházban, október 16-án, pénteken.

Székelyhon

2026. október 14., 09:072026. október 14., 09:07

Közös emlékezésre és találkozásra hívja az érdeklődőket az Agyagfalvi Emlékház az Udvarhelyszéki Ifjusági Egyeztető Tanáccsal partnerségben.

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Az 1848. október 16–18. között megtartott agyagfalvi székely nemzetgyűlés évfordulóján

a szervezők ünnepi és kulturális programokkal tisztelegnek a székelység történelmének egyik meghatározó eseménye előtt

– olvasható a szervezők közleményében.

A megemlékezést a Pilvax Kávéház programjai egészítik ki, amelyek a történelem, a zene és a közösségi élmények segítségével hozzák közelebb a múlt örökségét a fiatalabb generációkhoz is.

Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés a székely közösség történelmének kiemelkedő pillanata volt.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején itt összegyűlt székelység közösen foglalt állást a szabadság
ügye mellett, és a közösség jövőjéről is döntött. Az évforduló alkalmat teremt arra, hogy ne csupán felidézzük ezt a történelmi örökséget, hanem

annak mai üzenetéről és továbbadásáról is közösen gondolkodjunk.

A délutáni program 15 órakor az emlékház bejárásával és rövidfilmvetítéssel kezdődik. Ezt követően a helyi és környékbeli oktatási intézmények diákjai lépnek színpadra: fellép az Agyagfalvi Gyermekkórus, a Bögözi Iskola, majd az agyagfalvi és vágási iskolák diákjai is. A köszöntőbeszédek mellett ezek a fellépések is azt jelképezik, hogy

a történelmi emlékezet és az örökség továbbadása a következő generációk bevonásával válik teljessé

– áll még a közleményben.

Udvarhelyszék Agyagfalva Megemlékezés esemény
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