Az 1848-as székely nemzetgyűlésre emlékeznek Agyagfalván

Archív
Fotó: László Ildikó
Ünnepi megemlékezéssel, diákfellépésekkel, zenével és történelmi kvízműsorral idézik fel az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés örökségét az Agyagfalvi Emlékházban, október 16-án, pénteken.
Közös emlékezésre és találkozásra hívja az érdeklődőket az Agyagfalvi Emlékház az Udvarhelyszéki Ifjusági Egyeztető Tanáccsal partnerségben.
Az 1848. október 16–18. között megtartott agyagfalvi székely nemzetgyűlés évfordulóján
– olvasható a szervezők közleményében.
A megemlékezést a Pilvax Kávéház programjai egészítik ki, amelyek a történelem, a zene és a közösségi élmények segítségével hozzák közelebb a múlt örökségét a fiatalabb generációkhoz is.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején itt összegyűlt székelység közösen foglalt állást a szabadság
ügye mellett, és a közösség jövőjéről is döntött. Az évforduló alkalmat teremt arra, hogy ne csupán felidézzük ezt a történelmi örökséget, hanem
A délutáni program 15 órakor az emlékház bejárásával és rövidfilmvetítéssel kezdődik. Ezt követően a helyi és környékbeli oktatási intézmények diákjai lépnek színpadra: fellép az Agyagfalvi Gyermekkórus, a Bögözi Iskola, majd az agyagfalvi és vágási iskolák diákjai is. A köszöntőbeszédek mellett ezek a fellépések is azt jelképezik, hogy
– áll még a közleményben.
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz szombaton Székelyudvarhelyen, a gyűjtés végén ez alkalommal is lesz tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények várják a résztvevőket.
Felhívást intézett a kápolnásfalusi gazdákhoz Szentegyháza polgármesteri hivatala, miután az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a község közigazgatási területén kóborló, kápolnásfalusi gazdák állatai miatt.
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden, október 13-án 8 és 12 óra között Székelyudvarhely több utcájában.
Néhány jéghideg forrás, egy rövid hegyi patak és egy fekete sziklafal: ebből született meg a Csorgókő, Székelyvarság fenyő- és lombhullató erdőkkel szabdalt, szétszórt tanyavilágában megbújó természeti látványossága.
Kilőttek egy medvét szerdán este Székelyszentléleken, miután az állat ismét lakott területen bukkant fel és agresszíven viselkedett. A nagyvad már hosszabb ideje félelemben tartotta a környékbelieket, akik gyermekeiket is féltették tőle.
Két személyautó ütközött össze szerdán délelőtt a 24-es községi úton, a Farkaslaka községhez tartozó Székelyszentléleken.
Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.
Koncertekkel, rendhagyó zeneórákkal és interaktív műhelyelőadással várja a közönséget a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7. és 12. között. A program a klasszikus kamarazene mellett a fiatalok zenei nevelésének is teret ad.
Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.
Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.
szóljon hozzá!