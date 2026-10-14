Az 1848-as székely nemzetgyűlésre emlékeznek Agyagfalván

Ünnepi megemlékezéssel, diákfellépésekkel, zenével és történelmi kvízműsorral idézik fel az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés örökségét az Agyagfalvi Emlékházban, október 16-án, pénteken.

Székelyhon 2026. október 14., 09:072026. október 14., 09:07

Közös emlékezésre és találkozásra hívja az érdeklődőket az Agyagfalvi Emlékház az Udvarhelyszéki Ifjusági Egyeztető Tanáccsal partnerségben. Hirdetés Az 1848. október 16–18. között megtartott agyagfalvi székely nemzetgyűlés évfordulóján

a szervezők ünnepi és kulturális programokkal tisztelegnek a székelység történelmének egyik meghatározó eseménye előtt

– olvasható a szervezők közleményében. A megemlékezést a Pilvax Kávéház programjai egészítik ki, amelyek a történelem, a zene és a közösségi élmények segítségével hozzák közelebb a múlt örökségét a fiatalabb generációkhoz is.

Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés a székely közösség történelmének kiemelkedő pillanata volt.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején itt összegyűlt székelység közösen foglalt állást a szabadság

ügye mellett, és a közösség jövőjéről is döntött. Az évforduló alkalmat teremt arra, hogy ne csupán felidézzük ezt a történelmi örökséget, hanem

annak mai üzenetéről és továbbadásáról is közösen gondolkodjunk.

A délutáni program 15 órakor az emlékház bejárásával és rövidfilmvetítéssel kezdődik. Ezt követően a helyi és környékbeli oktatási intézmények diákjai lépnek színpadra: fellép az Agyagfalvi Gyermekkórus, a Bögözi Iskola, majd az agyagfalvi és vágási iskolák diákjai is. A köszöntőbeszédek mellett ezek a fellépések is azt jelképezik, hogy

a történelmi emlékezet és az örökség továbbadása a következő generációk bevonásával válik teljessé