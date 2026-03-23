A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

A rendőrség székhelye és a Solymossy utca közötti szakaszon a kivitelező mindkét forgalmi sávon új aszfaltszőnyeget terít hétfő reggeltől. Másnap reggelig teljes útzár lépett életbe az érintett szakaszon.

Kedden reggel 8 órától a Bethlen Gábor és a Vásártér utca kereszteződésében, valamint az onnan a körforgalomig tartó, városközpont felé vezető sávon folytatódik az aszfaltozás. Ezen a részen is teljes útlezárás lesz érvényben másnap reggelig.

Szerdán a munkálatok a városi kórház előtti szakaszon haladnak tovább, a körforgalom és a jelzőlámpa közötti részen.

Hirdetés

Amint arról korábban beszámoltunk, az első réteget még december első felében terítették le a Bethlen Gábor utcában, a munkálatokat hosszas előkészítés előzte meg, ugyanis új közvilágítási rendszert alakítottak ki, a villamos energiát és a telekommunikációs hálózatot a föld alatt vezették el.

korábban írtuk Eltűnik a kábelrengeteg a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcából Befejezéséhez közeledik Székelyudvarhely egyik látványos beruházása: korszerű közvilágítás épült a Bethlen Gábor utcában, a kábelrengeteg eltűnésével letisztultabbá válik az utcakép.