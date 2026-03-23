A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

2026. március 23., 12:292026. március 23., 12:29

A rendőrség székhelye és a Solymossy utca közötti szakaszon a kivitelező mindkét forgalmi sávon új aszfaltszőnyeget terít hétfő reggeltől. Másnap reggelig teljes útzár lépett életbe az érintett szakaszon.

Kedden reggel 8 órától a Bethlen Gábor és a Vásártér utca kereszteződésében, valamint az onnan a körforgalomig tartó, városközpont felé vezető sávon folytatódik az aszfaltozás. Ezen a részen is teljes útlezárás lesz érvényben másnap reggelig.

Szerdán a munkálatok a városi kórház előtti szakaszon haladnak tovább, a körforgalom és a jelzőlámpa közötti részen.

Amint arról korábban beszámoltunk, az első réteget még december első felében terítették le a Bethlen Gábor utcában, a munkálatokat hosszas előkészítés előzte meg, ugyanis új közvilágítási rendszert alakítottak ki, a villamos energiát és a telekommunikációs hálózatot a föld alatt vezették el.

korábban írtuk

Eltűnik a kábelrengeteg a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcából
Eltűnik a kábelrengeteg a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcából

Befejezéséhez közeledik Székelyudvarhely egyik látványos beruházása: korszerű közvilágítás épült a Bethlen Gábor utcában, a kábelrengeteg eltűnésével letisztultabbá válik az utcakép.

korábban írtuk

Terítik az aszfaltot a Bethlen Gábor utcában, de jövőre is marad munka
Terítik az aszfaltot a Bethlen Gábor utcában, de jövőre is marad munka

Zajlik az alapréteg aszfalt leterítése a forgalmas székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, a város Farkaslaka felőli kijáratánál pedig esővíz-elvezetőt építenek a nagy mobilitási terv részeként. Több utca felújítása viszont jövőre marad.

2026. március 23., hétfő

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 19., csütörtök

