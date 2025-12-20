Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat

A téli ünnepi időszakra időzített pirotechnikai ellenőrzőakció részeként a rendőrség eddig közel 53 tonna pirotechnikai cikket foglalt le, 540 büntetőeljárást kezdeményezett és 606 személy ellen indított nyomozást.

A Román Rendőrség (IGPR) szombati tájékoztatása szerint szeptember 22-étől december 18-áig országszerte 1321 akciót és ellenőrzést hajtott végre a rendőrség magán- és jogi személyeknél, 593 bűncselekményre derítve fényt. A rendőrök 540 büntetőeljárást indítottak, 156 házkutatást végeztek, és összesen 606 személy ellen indult eljárás.

Emellett 126 bírságot is kirótt a rendőrség összesen 181 685 lej értékben, és közel 53 tonna, 2 747 375 lej értékű pirotechnikai anyagot foglalt le.

Az akció 2026. január 5-éig folytatódik – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.