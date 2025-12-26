Rovatok
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

• Fotó: Mihai Marian/Info Trafic Slatina

Fotó: Mihai Marian/Info Trafic Slatina

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Székelyhon

2025. december 26., 19:012025. december 26., 19:01

2025. december 26., 19:152025. december 26., 19:15

Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a baleset a gyorsforgalmi út 80. kilométernél történt, 11 személyautó és összesen 32 ember érintett.

Az érintettek magas száma miatt az Olt megyei hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet a helyzet hatékony kezelése érdekében, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek.

• Fotó: Olt megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Olt megyei tűzoltóság

Az első információk szerint senki sem szorult a roncsok közé, az érintettek orvosi kivizsgálása jelenleg is zajlik.

Egy sérültet feltételezett kéztöréssel szállítottak kórházba, két másik személyt a helyszínen láttak el zúzódások miatt,

de megtagadták a kórházba szállítást.

A baleset helyszínén lezárták a forgalmat, a gyorsforgalmi út Piteși–Craiova menetirányán többkilométeres kocsisorok alakultak ki.

• Fotó: Olt megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Olt megyei tűzoltóság

Belföld Baleset
