Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Fotó: Mihai Marian/Info Trafic Slatina
Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.
2025. december 26., 19:012025. december 26., 19:01
Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a baleset a gyorsforgalmi út 80. kilométernél történt, 11 személyautó és összesen 32 ember érintett.
Az érintettek magas száma miatt az Olt megyei hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet a helyzet hatékony kezelése érdekében, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek.
Fotó: Olt megyei tűzoltóság
Az első információk szerint senki sem szorult a roncsok közé, az érintettek orvosi kivizsgálása jelenleg is zajlik.
de megtagadták a kórházba szállítást.
A baleset helyszínén lezárták a forgalmat, a gyorsforgalmi út Piteși–Craiova menetirányán többkilométeres kocsisorok alakultak ki.
Fotó: Olt megyei tűzoltóság
