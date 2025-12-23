Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra

Képünk illusztráció
Fotó: Székelyhon
A rendőrség büntetőeljárást indított kedden gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt a nagyszebeni ötcsillagos hotelben az úszómedence fölötti gipszkartonmennyezet beomlása nyomán megsérült hat személy ügyében – közölte a Szeben megyei rendőrség. Egyelőre a gyanú megalapozottságát vizsgáló, úgynevezett in rem eljárás zajlik az ügyben.
A rendőrök megállapították, hogy a gipszkartonmennyezet egy darabja rázuhant egy medencére, amelyben több személy tartózkodott. Ennek nyomán hat embert (egy 42 és egy 45 éves felnőttet, valamint négy, 3 és 7 év közötti gyermeket) kórházba kellett szállítani – írja az Agerpres hírügynökség.
A megye katasztrófavédelmi felügyelőségének képviselői szerint körülbelül 120 négyzetméteren vált le és zuhant le a gipszkartonmennyezet abban a helyiségben, ahol a hotel úszómedencéje van. Tájékoztatásuk szerint
Az ötcsillagos hotel Nagyszeben Resinár felőli kijáratánál található, a hatóságok életbe léptették a vörös beavatkozási tervet. A helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet, valamint búvárokat vezényeltek ki, és két rendőrségi egység is kiszállt.
