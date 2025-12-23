Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe

Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Beomlott kedden egy nagyszebeni hotel beltéri medencéje fölötti mennyezet, a hatóságok életbe léptették a vörös beavatkozási tervet – adta hírül a Szeben megyei tűzoltóság.
Raluca Marcu, a tűzoltóság szóvivője szerint a szálloda Nagyszeben Resinár felőli kijáratánál helyezkedik el, és az első információkból még nem derült ki, hogy vannak-e a romok alá szorult személyek.
A helyszínre hat mentőkocsit és hét tűzoltókocsit vezényeltek ki, és két rendőrségi egység is kiszállt. – derül ki az Agerpres által szemlézett tájékoztatásból.
Nyolc személyt, köztük három gyermeket húztak ki kedden az ötcsillagos nagyszebeni szálloda beltéri medencéjéből, ahol beomlott a mennyezet – tájékoztat a tűzoltóság.
Raluca Marcu, a felügyelőség szóvivője elmondta, a nyolc személyt a helyszínen vizsgálják a mentőorvosok. Búvárokat is kivezényeltek a helyszínre.
