Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe

• Fotó: Szeben megyei tűzoltóság

Fotó: Szeben megyei tűzoltóság

Beomlott kedden egy nagyszebeni hotel beltéri medencéje fölötti mennyezet, a hatóságok életbe léptették a vörös beavatkozási tervet – adta hírül a Szeben megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2025. december 23., 15:502025. december 23., 15:50

2025. december 23., 17:202025. december 23., 17:20

Raluca Marcu, a tűzoltóság szóvivője szerint a szálloda Nagyszeben Resinár felőli kijáratánál helyezkedik el, és az első információkból még nem derült ki, hogy vannak-e a romok alá szorult személyek.

A helyszínre hat mentőkocsit és hét tűzoltókocsit vezényeltek ki, és két rendőrségi egység is kiszállt. – derül ki az Agerpres által szemlézett tájékoztatásból.

Nyolc személyt, köztük három gyermeket húztak ki kedden az ötcsillagos nagyszebeni szálloda beltéri medencéjéből, ahol beomlott a mennyezet – tájékoztat a tűzoltóság.

Raluca Marcu, a felügyelőség szóvivője elmondta, a nyolc személyt a helyszínen vizsgálják a mentőorvosok. Búvárokat is kivezényeltek a helyszínre.

Belföld
