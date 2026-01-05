Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt

17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.

Az elmúlt két nap az erős szél, a havazás és a hóviharok sok helyen hálózati rendszerhibákat okoztak, amelyek áramkimaradáshoz vezettek. Szombaton reggel 8 órakor

országos szinten 94 668 felhasználó kényszerült nélkülözni az áramot, a legtöbben Fehér, Maros és Szeben megyében.

Az érintett elosztóvállalatok erőfeszítéseinek köszönhetően vasárnap este 8 órára 17 428-ra csökkent azoknak a háztartásoknak a száma, ahol még szünetelt a szolgáltatás – tájékoztatott a szaktárca.

Vasárnap este több mint 100 szakember dolgozott országszerte a szolgáltatás helyreállításán.