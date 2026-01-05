Rovatok
Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.

Székelyhon

2026. január 05., 08:352026. január 05., 08:35

Az elmúlt két nap az erős szél, a havazás és a hóviharok sok helyen hálózati rendszerhibákat okoztak, amelyek áramkimaradáshoz vezettek. Szombaton reggel 8 órakor

országos szinten 94 668 felhasználó kényszerült nélkülözni az áramot, a legtöbben Fehér, Maros és Szeben megyében.

Az érintett elosztóvállalatok erőfeszítéseinek köszönhetően vasárnap este 8 órára 17 428-ra csökkent azoknak a háztartásoknak a száma, ahol még szünetelt a szolgáltatás – tájékoztatott a szaktárca.

Vasárnap este több mint 100 szakember dolgozott országszerte a szolgáltatás helyreállításán.

Hargita megyében a Gyilkostón és Gyergyószentmiklós egy részén maradt áramszolgáltatás nélkül 477 felhasználó

– közölte a Hargita megyei tűzoltóság hétfőn reggel. Mint írják, az áramszolgáltató munkatársai megkezdték a beavatkozást az érintett zónában.

A minisztérium azt is közölte, hogy az országos villamosenergia-rendszer stabil, a működését nem érinti a jelenlegi helyzet. Ugyanakkor a földgáztárolók töltöttsége meghaladja a 71 százalékot, ami garantálja az ellátás biztonságát – ismerteti az Agerpres.

Gyergyószék Belföld
Hirdetés
