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Több mint ezer arc a „kicsi magyar világból” Földrengés kellett ahhoz, hogy 1990-ben Sepsiszentgyörgyön több ezer, évtizedeken át rejtőző üvegnegatív kerüljön napvilágra. Incze Lajos egykori fényképész műtermének hagyatékából most másfélszáz hadtörténeti vonatkozású felvételt adtak ki kötetben. Kocsis Károly 2026. október 04., 08:582026. október 04., 08:58

Arcok a „kicsi magyar világból” Fotó: Tuchiluș Alex

Földrengés kellett ahhoz, hogy 1990-ben Sepsiszentgyörgyön több ezer, évtizedeken át rejtőző üvegnegatív kerüljön napvilágra. Incze Lajos egykori fényképész műtermének hagyatékából most másfélszáz hadtörténeti vonatkozású felvételt adtak ki kötetben.

Kocsis Károly 2026. október 04., 08:582026. október 04., 08:58

A zalánpataki falumúzeumot éppen tíz évvel ezelőtt megalapító Préda Barna néprajzkutató legújabb, Üvegbe zárt idő című kötetéről van szó, amelyet múlt héten mutattak be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. Mint kiderült, ez jóval több egyenruhák, rendfokozatok és kitüntetések képes leltáránál:

arcokat ad egy olyan nemzedéknek, amelynek sok tagjáról talán éppen ezek az utolsó fennmaradt felvételek.

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője a bemutatón úgy fogalmazott: utólag szinte sorsszerűnek tűnik az 1990-es földrengés, hiszen Hirdetés

a pusztítás egyben egy addig rejtőző kincset is felszínre hozott.

Szerinte az anyag jelentőségét éppen az adja, hogy nem csupán száraz történelmi tényeken keresztül mutatja be a korszakot, hanem hétköznapi emberek arcán és sorsán át.

A kötetet már a bemutatásakor nagy érdeklődés övezte Fotó: Tuchiluș Alex

Kincs a földrengés romjai között A 19. század vége felé tízgyermekes, szegény családból induló, de alázattal és kitartó munkával Székelyföld elismert és megbecsült szereplőjévé váló Incze Lajos (1882–1961) sepsiszentgyörgyi fényképész hagyatékának második élete különös módon kezdődött.

Az 1990 májusában bekövetkezett földrengés megrongálta a Gyulai-házat, amelyben egykor a fotográfus napfényműterme működött.

Az épület helyreállítása során mintegy ötezer üvegnegatív került elő. A hatalmas anyagot előbb Kovács László (1944–2022) szentkatolnai fotóművész vette gondozásába, őrizgette majd három évtizeden át. Egy házilag készített szkenner segítségével próbálta digitalizálni az üvegnegatívokat, és a Facebook-oldalán időről időre közzétett néhány felvételt, a posztok alatt pedig

hadtörténelem iránt érdeklődők próbálták azonosítani a szereplőket.

Így találkozott Préda Barna is 2019-ben a hagyatékkal, és ajánlotta fel segítségét ahhoz, hogy kötet készüljön belőle. Kovács László azonban – mint később kiderült, betegség miatt – már nem tudta folytatni a munkát, 2022-ben el is hunyt. Préda 2025-ben vette fel újra a kapcsolatot a családdal, és kezdett hozzá a hagyaték módszeres feldolgozásához.

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője szerint utólag sorsszerűnek tűnik az 1990-es földrengés Fotó: Tuchiluș Alex

Az ötezer üvegnegatívtól a könyvig Először magukat az üvegnegatívokat kellett digitalizálni. Préda esténként elsötétítette a szobát, LED-panellel világította meg az üveglemezeket, majd fényképezőgéppel, állványról, időzítő segítségével egyenként lefotózta azokat. 2025 őszére végzett ezzel a munkával. A negatívok előhívása közben néha egészen különös módon érintette meg a múlt. Kezébe került olyan, több mint nyolcvanéves negatív is, amelynek pozitív változata ma a középajtai temetőben látható:

az előbb a sepsiszentgyörgyi 27/I. gyalogzászlóaljnál, majd az 59. határvadász portyázó-osztálynál szolgáló, 1944 szeptemberében, 23 éves korában Marosludasnál hősi halált halt Incze László fényképe a családi síremléken is fennmaradt.

Őt magát Mezőzáhon temették el megannyi bajtársával egyetemben.

Préda Barna nem tudta személyes kötődéseitől mentesen végezni a munkát Fotó: Tuchiluș Alex

A kutatás során meghatározó iránymutatást kapott József Álmos sepsiszentgyörgyi helytörténésztől, akitől Préda Incze Lajos életéről érdeklődött. Tőle tudta meg, hogy az unokái még élnek. Felkereste őket, majd miután kiderült, hogy

Incze visszaemlékezést írt, amit Budapesten őriznek, oda is elutazott, hogy a képek mögött álló ember portréját minél pontosabban rekonstruálhassa.

A jeles fotográfusról az egyik unokája, Nagy Gabriella nyugalmazott magyartanár is szép emlékeket elevenített fel a könyvbemutatón. Nem pusztán album A kötet lapjain elsősorban az 1940-es második bécsi döntést követő, közkeletű elnevezéssel a „kicsi magyar világ” egyenruhás társadalma elevenedik meg. A Magyar Királyi Honvédség katonái mellett csendőrök, a Vitézi Rend, a Tűzharcos Szövetség és a Levente Mozgalom tagjai, valamint vasutasok, postások, pénzügyőrök és különféle egyesületek képviselői néznek vissza az olvasóra.

A fotókhoz történeti háttér társul, így a könyv nem pusztán album, hanem a korszak háromszéki és tágabb székelyföldi történetéhez is adalékokkal szolgál.

Berekméri Árpád hadtörténész a maga nemében páratlannak tartja az előkerült hagyatékot Fotó: Tuchiluș Alex

Az egyelőre 300 példányban kiadott kötetben a 901 digitalizált fénykép közel 20 százaléka szerepel, és ezeknek sajátos értéket kölcsönöz, hogy az ábrázolt emberekről családjukban esetleg már csak halvány emlék maradt.

A fotográfia viszont megőrizte arcukat, öltözetüket, azt a pillanatot, amikor beálltak Incze Lajos kamerája elé.

A kötetben 155 fotó kapott helyett Incze Lajos hagyatékából Fotó: Tuchiluș Alex

A bemutatón a szerző beszélgetőtársaként jelen lévő Berekméri Árpád történész, az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltárának vezetője szerint egy ember életében talán egyszer vagy kétszer adódik lehetőség arra, hogy hasonló nagyságú történeti kincs kerüljön a kezébe. Kiemelte: más ilyen mennyiségű, egyetlen hagyatékból származó,

a Magyar Királyi Honvédséghez és a korszak fegyveres, illetve félkatonai szervezeteihez kapcsolódó fényképanyagról nincs tudomása.

A képek azonban annál értékesebbek, minél többet tudunk a rajtuk szereplőkről. Egy egyenruháról megállapítható a fegyvernem, felismerhetők rajta rendfokozatok, jelvények és kitüntetések, de a fotó történeti forrásértéke megsokszorozódik, ha az arc mellé név és élettörténet is társítható – hangsúlyozta.

A felvételeken szereplők közül mostanig tizenöt személyt sikerült azonosítani Fotó: Tuchiluș Alex

A dédnagyapa fényképét is kereste Préda Barna mély empátiával, a személyes kötődéseitől egyáltalán nem mentesen tudta végezni ezt a munkát, ami egyáltalán nem baj. Zalánpatakon nőtt fel, ahol a dédnagyanyja egy 1943-ban készült katonaképet őrzött az ágya fölött. Nemzedékeken keresztül ugyanazon a helyen kísérte végig nagyapja, édesanyja, majd az ő gyermekkorát is. Sokan a puszta véletlen számlájára írnák, de talán annál többre utal, hogy

a katonai szolgálatot teljesítő dédnagyapját, Farkas Albertet ábrázoló portré éppen Incze Lajos sepsiszentgyörgyi műtermében készült.

Amikor az üvegnegatívokat válogatta, abban reménykedett, egyszer csak kezébe kerül a családi fénykép eredetije is, de nem találta meg. Más zalánpatakiak felvételeire azonban rábukkant, néha még könnyeket is kicsaltak a szeméből. Ez magyarázza azt is, miért igyekezett néprajzkutatóként mindenekelőtt emberi oldalról közelíteni az anyaghoz. Háborúkról beszélve könnyű hadosztályokat, zászlóaljakat, hadműveleteket és veszteségi számokat emlegetni, miközben hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy ezeket az alakulatokat egyének alkották, mindegyikük saját családdal, saját sorssal, saját álmokkal.

Incze Lajos egyik unokája, Nagy Gabriella nyugalmazott magyartanár is jelen volt a könyvbemutatón Fotó: Tuchiluș Alex

Aki után egyetlen fénykép maradt A bemutatón ennek egyik megrázó példája is elhangzott. Egy korábbi zalánpataki gyűjtése során egy idős férfi, Préda Jenő házában digitalizálta a családi fotográfiákat. Már úgy tűnt, mindennel végeztek, amikor a kilencvenen túli aggastyán szólt: még lenne egy kép.

A zsebéből egy rongyosra kopott, szakadozott fotót vett elő, ami a 27-es honvédek közé besorozott testvérét, Préda Györgyöt ábrázolta.

Ő is 1944-ben halt hősi halált, fényképét az öccse évtizedeken át hordta a pénztárcájában. Bevallása szerint a kötet szerzője ekkor értette meg igazán, kik is szerepelnek az ilyen katonafotókon: nem egyszerűen egyenruhások, hanem valakinek a fia, férje, testvére vagy édesapja. A feldolgozott 901 hadtörténeti vonatkozású üvegnegatív több mint ezer arcot őrzött meg, a bemutató időpontjáig mindössze tizenegy (azóta pedig még négy) személyt sikerült név szerint azonosítani. Köztük például Bartha Mihályt a m. kir. 11. székely határőr-zászlóalj katonájaként, aki Boér Imre egykori magyarhermányi tanító 2026. április 10-én bekövetkezett halála óta az Úz-völgyi harcok utolsó túlélője.

Bartha Mihály, a m. kir. 11. székely határőr-zászlóalj egykori katonája Fotó: Incze Lajos–Préda Barna

Az árkosi születésű Bartha Mihály 1943. október 4-én, 19 évesen vonult be a szülőfaluja határában lévő B-táborba. Kiképzése után a Gyimesfelsőlok fölé magasodó Ugra-tetőre került munkaszolgálatra. Innen a 11. székely határőr-zászlóalj nehézfegyver-századának páncéltörő szakaszába vezényelték, Kis Károly tizedes alá. Leventekatonaként állt be ama völgy védelmére, amely aztán Erdély kapujának és temetőjének bizonyult. 1944. augusztus 1-én egységét az Úz völgyébe helyezték, az augusztus 26-i szovjet támadás éppen a határsorompó mögött érte. A székelyföldi harcokat túlélve, a visszavonulás során Sófalva térségében több bajtársával egyetemben lemaradt egységétől, és több napi gyaloglás után, szeptember 29-én, éppen Szent Mihály napjára ért haza szüleihez. A háború után családot alapított, asztalosként tevékenykedett. A ’60-as évektől napjainkig az Úz-völgyi megemlékezések elmaradhatatlan résztvevője, az emlékhely egyik kialakítója.

A fotók hadtörténeti azonosítása sem mindig egyszerű. Bizonyos fegyvernemek az öltözet, a lábbeli, a fegyverzet vagy egy-egy jelvény alapján elkülöníthetők, más esetekben azonban egészen apró részletekből kell következtetni. Préda Barna ehhez szakirodalmat, korabeli sajtóanyagot, helytörténészek és hadtörténészek segítségét vette igénybe.

A `60-as évektől napjainkig az Úz-völgyi megemlékezések elmaradhatatlan résztvevője Fotó: Tuchiluș Alex

Amikor az egyenruha is becsap Ráadásul maga a műterem is megtévesztheti a mai kutatót. A bemutatón elhangzott: előfordult, hogy a fényképezkedő honvéd magasabb rendfokozatú egyenruhát öltött magára, mert egyszerűen jobban mutatott benne. Olyan veteránnal is találkoztak már a kutatók, aki évtizedekkel később

egy műtermi fotó alapján állította, ő bizony őrmesteri rangot kapott, miközben az iratok, de még az életkora is mást mutatott.

Más képeken az adott személy életkorával összeegyeztethetetlen kitüntetés, egymáshoz nem illő nadrág, sapka vagy egyéb ruhadarab bukkan fel. A műtermi kellékek tehát olykor szándékosan „szebbé” tették a valóságot. Éppen ezért a gyűjtemény nemcsak hadtörténeti, hanem fotótörténeti szempontból is érdekes:

megmutatja, hogyan dolgozott egy korabeli vidéki fényképész, és milyen képet akartak magukról hátrahagyni azok, akik kamerája elé álltak.

A 24. határvadász-zászlóalj két őrvezetője Fotó: Incze Lajos–Préda Barna

Sokan közülük nem tértek vissza a háborúból. Mozgósításkor a katonák gyakran még indulás előtt felkeresték a műtermet, egyedül, bajtársaikkal vagy feleségükkel és gyermekeikkel fényképeztették le magukat. Némelyikük után ez a portré maradt az egyetlen kézzelfogható emlék. Talán ezért sem tekinthető lezártnak Incze Lajos hagyatékának története a kötet megjelenésével. A tervek szerint

mind a 901 fotót közzéteszik egy erre szolgáló Facebook-oldalon, abban bízva, hogy családtagok, helytörténészek vagy egyszerűen jó emlékezetű háromszékiek felismernek majd valakit rajtuk.

A könyv tehát egyszerre eredménye egy hosszú értékmentő munkának és felhívás annak folytatására: hátha valaki egy nyolcvan évvel ezelőtt készült fényképen egyszer csak felfedezi a nagyapját, dédapját vagy egy régen elfeledett falubelijét. A múlt ugyanis ott van az üveglemezeken – csak nevet kell adni az arcoknak.

Csendőr járőrök menetöltözetben, 1931 M ismétlőpuskával Fotó: Incze Lajos–Préda Barna

Vasutas frontharcos Fotó: Incze Lajos–Préda Barna

A 32. határvadász-zászlóalj őrvezetője Fotó: Incze Lajos–Préda Barna