Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőr kézre kerültek

Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. április 06., 15:442026. április 06., 15:44

Az elmúlt hónap utolsó napján értesítették a rendőrséget, hogy több szerszámot, ipari berendezést tulajdonítottak el, ugyanakkor néhány munkagép tartályából üzemanyagot is loptak egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyén. A helyi ügyészség koordinálásával kezdték el a nyomozást a hatóságok, amelynek eredményeként

három – 17 és 26 év – közötti Hargita megyei fiatalt gyanúsítanak bűntett elkövetésével

Az említett személyeknél, ahol egyebek mellett két ipari pumpát, elektromos szerszámokat, üzemanyagot tároló tartályokat, rézkábeleket, valamint 2900 lejt és 150 eurót találtak, amelyek a lopásból származnak.

Az említett személyek mindegyikét előállították a rendőrségen,

a 22 és 26 éves fiatalokat pedig őrizetbe vették.