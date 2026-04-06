Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőr kézre kerültek

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az elmúlt hónap utolsó napján értesítették a rendőrséget, hogy több szerszámot, ipari berendezést tulajdonítottak el, ugyanakkor néhány munkagép tartályából üzemanyagot is loptak egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyén. A helyi ügyészség koordinálásával kezdték el a nyomozást a hatóságok, amelynek eredményeként
A hatóságiak pénteken házkutatásokat tartottak az említett személyeknél, ahol egyebek mellett két ipari pumpát, elektromos szerszámokat, üzemanyagot tároló tartályokat, rézkábeleket, valamint 2900 lejt és 150 eurót találtak, amelyek a lopásból származnak.
Az említett személyek mindegyikét előállították a rendőrségen,
A hatósági akciók során az eltulajdonított tárgyak, illetve azok értékének 90 százaléka előkerült.
Az ügyben megkezdett büntetőeljárás folytatódik.
