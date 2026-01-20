Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás

Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.

Mintegy 1200-zal nőtt a feljegyzett felső légúti megbetegedések száma az elmúlt héten Hargita megyében, megközelítve a négyezret. A január 12–18. közötti időszakban 3902-en fordultak orvoshoz felső légúti megbetegedés miatt, szemben az egy héttel korábbi 2711-hez képest.

A jelentős növekedésnek azonban adminisztratív okai is vannak, az azt megelőző héten ugyanis két munkaszüneti nap is volt, így kevesebben fordultak orvoshoz, és kevesebb háziorvos is dolgozott

– adott magyarázatot a növekedés egyik okára Tar Gyöngyi, az esetszámokat összesítő Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Az elmúlt héten nyilvántartásba vett 3902 felső légúti fertőzésben szenvedő beteg közül 14-nek volt szüksége kórházi ellátásra, ez enyhe csökkenés az egy héttel korábbi 19-hez képest.

Az orvosok 355 betegnél diagnosztizáltak tüdőgyulladást ebben az időszakban – ez általában a felső légúti fertőzés szövődménye –, ez is néhánnyal kevesebb az egy héttel korábbi 405-nél. Kevesebben is kerültek kórházba a tüdőgyulladásos betegek közül: 92 beteget kellett beutalni, a korábbi 105-höz képest.

Hirdetés

Hasonlóan alakult a trend az influenzás betegek esetében is, 136 páciensnél igazolta a teszt a vírus jelenlétét – az egy héttel korábbi időszak nyilvántartásában 148 eset szerepelt –, közülük 59-en kerültek kórházba, egyel többen, mint az azt megelőző héten. Fertőző légúti megbetegedésekkel kapcsolatos haláleset nem történt Hargita megyében.

Az esetszámnövekedés részleges oka ugyan a korábbi „csonka” hét, de a megyei tisztifőorvos