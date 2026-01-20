Rovatok
Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás

Az elmúlt héten 3902 felső légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében

Az elmúlt héten 3902 felső légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében. Képünk illusztráció

Fotó: Kristó Róbert

Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.

Széchely István

2026. január 20., 17:432026. január 20., 17:43

Mintegy 1200-zal nőtt a feljegyzett felső légúti megbetegedések száma az elmúlt héten Hargita megyében, megközelítve a négyezret. A január 12–18. közötti időszakban 3902-en fordultak orvoshoz felső légúti megbetegedés miatt, szemben az egy héttel korábbi 2711-hez képest.

A jelentős növekedésnek azonban adminisztratív okai is vannak, az azt megelőző héten ugyanis két munkaszüneti nap is volt, így kevesebben fordultak orvoshoz, és kevesebb háziorvos is dolgozott

– adott magyarázatot a növekedés egyik okára Tar Gyöngyi, az esetszámokat összesítő Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Az elmúlt héten nyilvántartásba vett 3902 felső légúti fertőzésben szenvedő beteg közül 14-nek volt szüksége kórházi ellátásra, ez enyhe csökkenés az egy héttel korábbi 19-hez képest.

Az orvosok 355 betegnél diagnosztizáltak tüdőgyulladást ebben az időszakban – ez általában a felső légúti fertőzés szövődménye –, ez is néhánnyal kevesebb az egy héttel korábbi 405-nél. Kevesebben is kerültek kórházba a tüdőgyulladásos betegek közül: 92 beteget kellett beutalni, a korábbi 105-höz képest.

Hasonlóan alakult a trend az influenzás betegek esetében is, 136 páciensnél igazolta a teszt a vírus jelenlétét – az egy héttel korábbi időszak nyilvántartásában 148 eset szerepelt –, közülük 59-en kerültek kórházba, egyel többen, mint az azt megelőző héten. Fertőző légúti megbetegedésekkel kapcsolatos haláleset nem történt Hargita megyében.

Az esetszámnövekedés részleges oka ugyan a korábbi „csonka” hét, de a megyei tisztifőorvos

arra számít, hogy nem kiugróan, de megmarad a növekvő tendenciai a felső légúti megbetegedések esetében.

Ez a körülményektől is függ, de valószínűleg emelkedni fognak még az esetszámok, mondta, kitérve arra is, hogy a korábbi években, például 2023-ban ebben az időszakban a hatezret is elérte az egy hét alatt feljegyzett felső légúti fertőzések száma.

Hargita megye Egészségügy
