Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma

A többéves átlaghoz képest is sok az influenzás megbetegedés, és jelentősen megnőtt a kórházi kezelésre szorulók száma is

A többéves átlaghoz képest is sok az influenzás megbetegedés, és jelentősen megnőtt a kórházi kezelésre szorulók száma is

Fotó: 123RF

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az influenzával diagnosztizált betegek száma megtízszereződött a novemberi esetszámokhoz képest, és sok a szövődményként tüdőgyulladássá súlyosbodó légúti megbetegedés is Hargita megyében. A tendencia folytatódása várható.

Széchely István

2026. január 13., 21:022026. január 13., 21:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentősen nőtt a fertőző légúti megbetegedések száma az elmúlt héten Hargita megyében. Az emelkedő tendencia már több hete tart, és szinte biztosan folytatódni fog, hiszen az ünnepi időszak után a gyermekek visszatértek a tanintézetekbe, a felnőttek pedig a munkahelyükre.

Hirdetés

A vasárnap lezárult héten 2711 felső légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében, ami

több mint húsz százalékos növekedés az egy héttel korábbi 2220-hoz képest,

és majdnem ötven százalékkal több az azt megelőző héten összesített 1857-nél. Fontos azt is megjegyezni, hogy a múlt hét egy csonka hét volt – akárcsak az azt megelőző –, hiszen volt két szabadnap, így orvoshoz is kevesebben mentek, mint normális esetben, hangsúlyozta Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

Szerinte a valós esetszám nagyjából a duplája lehet a feljegyzett esetszámnak. „Jelentős növekedés tapasztalható a számokban, annak ellenére, hogy csonka hét volt. A tendencia egyértelműen növekvő –

Idézet
elég meredeken emelkedik a légúti fertőzések száma, és a közösségbejárás újraindulása miatt én úgy látom, hogy ez a szám tovább fog nőni”

– vélekedett a megyei tisztifőorvos.

A felső légúti fertőzés miatt kórházba utaltak száma nem nőtt olyan jelentősen – 12-ől 19-re –, viszont ami nagyon látványosan megnőtt, az a tüdőgyulladások száma, ami a súlyosabb eseteket jelenti. A tüdőgyulladás alsó légúti fertőzés, de általában a szövődménye a felső légúti fertőzésnek, tehát annak következtében súlyosbodik az állapot. 246-ról 405-re nőtt ez a szám az év második hetére az elsőhöz képest, tehát

szinte megduplázódott a diagnosztizált tüdőgyulladások száma.

Viszont a kórházba utaltak száma megháromszorozódott, 33-ról 102-re” – ismertette a tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorulók múlt heti számát Tar Gyöngyi.

Influenza: tízszeres növekedés

A teszttel igazolt influenzás megbetegedések száma is nőtt az elmúlt héten, 125-ről 148-ra, de egy héttel korábban még nagyobb növekedés volt. A többévi átlaghoz, illetve a szezon elején feljegyzett heti esetszámokhoz képest viszont több mint tízszeres a növekedés, mondta a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője.

Ez még úgy is egy feltűnően nagy szám, hogy az esetek többségét a megye kórházainak a sürgősségi részlegein igazolták, ugyanis a háziorvosok nem nagyon végeznek influenzatesztelést. Ebből adódóan ez sem egy reális adat az influenzás esetek számát illetően – ha minden háziorvos tesztelne, sokkal több lenne az influenzás beteg, fűzte hozzá.

A 148 igazoltan influenzás beteg közül 58-an szorultak kórházi kezelésre, ami szintén nagy szám,

az egy hónappal ezelőttihez képest viszont itt is több mint tízszeres növekedés tapasztalható, tudtuk meg Tar Gyöngyitől.

„Az influenza egy veszélyes légúti fertőzés, ezért dolgoztak ki védőoltást ellene. És amikor sok az influenzás megbetegedés, akkor magas a halálozás is, és magas a súlyos esetek aránya is, mert az influenza a krónikus betegekre és az idősekre nézve sokkal veszélyesebb, mint egy átlagos virózis, ezért is kapnak ők ingyenes oltóanyagot influenza ellen” – fogalmazott.

Elmondta viszont azt is, hogy hál’ istennek

ebben a szezonban nem követelt még emberéletet az influenza Hargita megyében,

legalábbis olyan haláleset nem történt, ami igazoltan összefüggésbe hozható az influenzával.

Nincs „új” influenza

A jelenlegi szezonban leginkább terjedő, szuperinfluenzának is nevezett influenza-kórokozóval kapcsolatban elmondta, a tévhitekkel ellentétben ez nem egy új influenzavírus, hanem az influenza H3N2 K altípusa, az A vírustörzsbe tartozó variáns, ami 10-12 éve nem volt domináns vírusvariáns az influenzaszezonban. Ezért

sokan fogékonyak rá, különösen az azóta született gyermekek,

hiszen az ő immunrendszerük még nem találkozott a kórokozónak ezzel az altípusával, de a veszélyeztetett csoportokba tartozók is, azaz idősek, krónikus betegek és várandós nők is.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Éppen ezért fontos a megelőzés, a közös helyiségek – munkahely, osztálytermek – rendszeresen történő gyors átszellőztetése, de a lakásé is, kéz- és arcmosás, hazaérkezés után ruhacsere, a zsúfolt helyek elkerülése és a beteglátogatás mellőzése, sorolta a legfontosabbak a Tar Gyöngyi.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Bérekhez nem nyúlhatnak, de jönnek a leépítések: 10 százalékos megszorítás az államigazgatásban
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Székelyhon

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Székely Sport

Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Bérekhez nem nyúlhatnak, de jönnek a leépítések: 10 százalékos megszorítás az államigazgatásban
Krónika

Bérekhez nem nyúlhatnak, de jönnek a leépítések: 10 százalékos megszorítás az államigazgatásban
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Székely Sport

Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Nem lesz kevesebb a befizetendő adó, de az emelést már nem lehetett halogatni Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.

Nem lesz kevesebb a befizetendő adó, de az emelést már nem lehetett halogatni Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint
Nem lesz kevesebb a befizetendő adó, de az emelést már nem lehetett halogatni Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint
2026. január 13., kedd

Nem lesz kevesebb a befizetendő adó, de az emelést már nem lehetett halogatni Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az egészségügyben nem az orvosok és a kisegítő személyzet bérén kell spórolni, a megtakarításokat más területeken kell elérni.

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
2026. január 13., kedd

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető

A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek

Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter

Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
2026. január 13., kedd

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
2026. január 13., kedd

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére

Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
2026. január 13., kedd

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
2026. január 13., kedd

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
2026. január 13., kedd

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették

Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
2026. január 13., kedd

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
2026. január 13., kedd

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó

Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
2026. január 13., kedd

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!