Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma

A többéves átlaghoz képest is sok az influenzás megbetegedés, és jelentősen megnőtt a kórházi kezelésre szorulók száma is
Fotó: 123RF
Az influenzával diagnosztizált betegek száma megtízszereződött a novemberi esetszámokhoz képest, és sok a szövődményként tüdőgyulladássá súlyosbodó légúti megbetegedés is Hargita megyében. A tendencia folytatódása várható.
Jelentősen nőtt a fertőző légúti megbetegedések száma az elmúlt héten Hargita megyében. Az emelkedő tendencia már több hete tart, és szinte biztosan folytatódni fog, hiszen az ünnepi időszak után a gyermekek visszatértek a tanintézetekbe, a felnőttek pedig a munkahelyükre.
A vasárnap lezárult héten 2711 felső légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében, ami
és majdnem ötven százalékkal több az azt megelőző héten összesített 1857-nél. Fontos azt is megjegyezni, hogy a múlt hét egy csonka hét volt – akárcsak az azt megelőző –, hiszen volt két szabadnap, így orvoshoz is kevesebben mentek, mint normális esetben, hangsúlyozta Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.
Fotó: Pexels
Szerinte a valós esetszám nagyjából a duplája lehet a feljegyzett esetszámnak. „Jelentős növekedés tapasztalható a számokban, annak ellenére, hogy csonka hét volt. A tendencia egyértelműen növekvő –
– vélekedett a megyei tisztifőorvos.
A felső légúti fertőzés miatt kórházba utaltak száma nem nőtt olyan jelentősen – 12-ől 19-re –, viszont ami nagyon látványosan megnőtt, az a tüdőgyulladások száma, ami a súlyosabb eseteket jelenti. A tüdőgyulladás alsó légúti fertőzés, de általában a szövődménye a felső légúti fertőzésnek, tehát annak következtében súlyosbodik az állapot. 246-ról 405-re nőtt ez a szám az év második hetére az elsőhöz képest, tehát
Viszont a kórházba utaltak száma megháromszorozódott, 33-ról 102-re” – ismertette a tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorulók múlt heti számát Tar Gyöngyi.
A teszttel igazolt influenzás megbetegedések száma is nőtt az elmúlt héten, 125-ről 148-ra, de egy héttel korábban még nagyobb növekedés volt. A többévi átlaghoz, illetve a szezon elején feljegyzett heti esetszámokhoz képest viszont több mint tízszeres a növekedés, mondta a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője.
Ez még úgy is egy feltűnően nagy szám, hogy az esetek többségét a megye kórházainak a sürgősségi részlegein igazolták, ugyanis a háziorvosok nem nagyon végeznek influenzatesztelést. Ebből adódóan ez sem egy reális adat az influenzás esetek számát illetően – ha minden háziorvos tesztelne, sokkal több lenne az influenzás beteg, fűzte hozzá.
az egy hónappal ezelőttihez képest viszont itt is több mint tízszeres növekedés tapasztalható, tudtuk meg Tar Gyöngyitől.
„Az influenza egy veszélyes légúti fertőzés, ezért dolgoztak ki védőoltást ellene. És amikor sok az influenzás megbetegedés, akkor magas a halálozás is, és magas a súlyos esetek aránya is, mert az influenza a krónikus betegekre és az idősekre nézve sokkal veszélyesebb, mint egy átlagos virózis, ezért is kapnak ők ingyenes oltóanyagot influenza ellen” – fogalmazott.
Elmondta viszont azt is, hogy hál’ istennek
legalábbis olyan haláleset nem történt, ami igazoltan összefüggésbe hozható az influenzával.
A jelenlegi szezonban leginkább terjedő, szuperinfluenzának is nevezett influenza-kórokozóval kapcsolatban elmondta, a tévhitekkel ellentétben ez nem egy új influenzavírus, hanem az influenza H3N2 K altípusa, az A vírustörzsbe tartozó variáns, ami 10-12 éve nem volt domináns vírusvariáns az influenzaszezonban. Ezért
hiszen az ő immunrendszerük még nem találkozott a kórokozónak ezzel az altípusával, de a veszélyeztetett csoportokba tartozók is, azaz idősek, krónikus betegek és várandós nők is.
Fotó: Pixabay
Éppen ezért fontos a megelőzés, a közös helyiségek – munkahely, osztálytermek – rendszeresen történő gyors átszellőztetése, de a lakásé is, kéz- és arcmosás, hazaérkezés után ruhacsere, a zsúfolt helyek elkerülése és a beteglátogatás mellőzése, sorolta a legfontosabbak a Tar Gyöngyi.
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az egészségügyben nem az orvosok és a kisegítő személyzet bérén kell spórolni, a megtakarításokat más területeken kell elérni.
A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.
Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.
Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.
Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.
Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.
Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.
szóljon hozzá!