Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma

A többéves átlaghoz képest is sok az influenzás megbetegedés, és jelentősen megnőtt a kórházi kezelésre szorulók száma is

Az influenzával diagnosztizált betegek száma megtízszereződött a novemberi esetszámokhoz képest, és sok a szövődményként tüdőgyulladássá súlyosbodó légúti megbetegedés is Hargita megyében. A tendencia folytatódása várható.

Széchely István 2026. január 13., 21:022026. január 13., 21:02

A vasárnap lezárult héten 2711 felső légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében, ami

több mint húsz százalékos növekedés az egy héttel korábbi 2220-hoz képest,

és majdnem ötven százalékkal több az azt megelőző héten összesített 1857-nél. Fontos azt is megjegyezni, hogy a múlt hét egy csonka hét volt – akárcsak az azt megelőző –, hiszen volt két szabadnap, így orvoshoz is kevesebben mentek, mint normális esetben, hangsúlyozta Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Fotó: Pexels

Szerinte a valós esetszám nagyjából a duplája lehet a feljegyzett esetszámnak. „Jelentős növekedés tapasztalható a számokban, annak ellenére, hogy csonka hét volt. A tendencia egyértelműen növekvő –

elég meredeken emelkedik a légúti fertőzések száma, és a közösségbejárás újraindulása miatt én úgy látom, hogy ez a szám tovább fog nőni”

– vélekedett a megyei tisztifőorvos. A felső légúti fertőzés miatt kórházba utaltak száma nem nőtt olyan jelentősen – 12-ől 19-re –, viszont ami nagyon látványosan megnőtt, az a tüdőgyulladások száma, ami a súlyosabb eseteket jelenti. A tüdőgyulladás alsó légúti fertőzés, de általában a szövődménye a felső légúti fertőzésnek, tehát annak következtében súlyosbodik az állapot. 246-ról 405-re nőtt ez a szám az év második hetére az elsőhöz képest, tehát

szinte megduplázódott a diagnosztizált tüdőgyulladások száma.

Viszont a kórházba utaltak száma megháromszorozódott, 33-ról 102-re” – ismertette a tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorulók múlt heti számát Tar Gyöngyi. Influenza: tízszeres növekedés A teszttel igazolt influenzás megbetegedések száma is nőtt az elmúlt héten, 125-ről 148-ra, de egy héttel korábban még nagyobb növekedés volt. A többévi átlaghoz, illetve a szezon elején feljegyzett heti esetszámokhoz képest viszont több mint tízszeres a növekedés, mondta a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője. Ez még úgy is egy feltűnően nagy szám, hogy az esetek többségét a megye kórházainak a sürgősségi részlegein igazolták, ugyanis a háziorvosok nem nagyon végeznek influenzatesztelést. Ebből adódóan ez sem egy reális adat az influenzás esetek számát illetően – ha minden háziorvos tesztelne, sokkal több lenne az influenzás beteg, fűzte hozzá.

A 148 igazoltan influenzás beteg közül 58-an szorultak kórházi kezelésre, ami szintén nagy szám,

az egy hónappal ezelőttihez képest viszont itt is több mint tízszeres növekedés tapasztalható, tudtuk meg Tar Gyöngyitől. „Az influenza egy veszélyes légúti fertőzés, ezért dolgoztak ki védőoltást ellene. És amikor sok az influenzás megbetegedés, akkor magas a halálozás is, és magas a súlyos esetek aránya is, mert az influenza a krónikus betegekre és az idősekre nézve sokkal veszélyesebb, mint egy átlagos virózis, ezért is kapnak ők ingyenes oltóanyagot influenza ellen” – fogalmazott. Elmondta viszont azt is, hogy hál’ istennek

ebben a szezonban nem követelt még emberéletet az influenza Hargita megyében,

legalábbis olyan haláleset nem történt, ami igazoltan összefüggésbe hozható az influenzával. Nincs „új” influenza A jelenlegi szezonban leginkább terjedő, szuperinfluenzának is nevezett influenza-kórokozóval kapcsolatban elmondta, a tévhitekkel ellentétben ez nem egy új influenzavírus, hanem az influenza H3N2 K altípusa, az A vírustörzsbe tartozó variáns, ami 10-12 éve nem volt domináns vírusvariáns az influenzaszezonban. Ezért

sokan fogékonyak rá, különösen az azóta született gyermekek,

hiszen az ő immunrendszerük még nem találkozott a kórokozónak ezzel az altípusával, de a veszélyeztetett csoportokba tartozók is, azaz idősek, krónikus betegek és várandós nők is.

Fotó: Pixabay