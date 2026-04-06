Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Fotó: Pinti Attila
Többen ültek ittasan a kormányhoz a húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.
2026. április 06., 14:052026. április 06., 14:05
Egy 26 éves csíkszentgyörgyi férfit igazoltattak vasárnap hajnalban a rendőrök a csíkszeredai Brassói úton. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy ittas állapotban van: 0,53 mg/l alkoholszintet mutatott ki leheletéből az alkoholszonda. Az illetőt vérvételre kísérték.
A hatóságok eljárást indítottak a férfi ellen. Ugyancsak vasárnap, koraeste egy 54 éves gyergyóvárhegyi férfit igazoltattak a rendőrök, aki szülőfalujában ült ittasan a kormányhoz.
Az ő leheletéből 0,94 mg/l alkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda, így tőle is vért kellett venni az alkoholfogyasztás pontos mértékének megállapításához. A büntetőeljárás ezesetben sem maradt el.
– derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A 63 éves helybéli férfi balesete során anyagi kár keletkezett, ám a rendőrök a helyszíni vizsgálatok alkalmával megállapították, hogy a férfi ittas állapotban volt a történtekkor: 0,82 mg/l alkoholszintet mutatott ki a készülék a leheletéből. A sofőr ellen ezesetben is büntetőeljárás indult.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
szóljon hozzá!