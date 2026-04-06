Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Többen ültek ittasan a kormányhoz a húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.

Egy 26 éves csíkszentgyörgyi férfit igazoltattak vasárnap hajnalban a rendőrök a csíkszeredai Brassói úton. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy ittas állapotban van: 0,53 mg/l alkoholszintet mutatott ki leheletéből az alkoholszonda. Az illetőt vérvételre kísérték.

Tetőzve az ittas vezetést az is kiderült, hogy a sofőr nem rendelkezik járművezetői engedéllyel, ráadásul az autóját is kivonták a forgalomból.

A hatóságok eljárást indítottak a férfi ellen. Ugyancsak vasárnap, koraeste egy 54 éves gyergyóvárhegyi férfit igazoltattak a rendőrök, aki szülőfalujában ült ittasan a kormányhoz.

Hirdetés



Az ő leheletéből 0,94 mg/l alkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda, így tőle is vért kellett venni az alkoholfogyasztás pontos mértékének megállapításához. A büntetőeljárás ezesetben sem maradt el.