Tiszteletbeli polgári címmel tüntetnék ki az ötéves kislányt megmentő vendégmunkást

Javasolni fogja Craiova polgármestere, hogy a város tiszteletbeli polgárává avassák azt az indiai – mint utólag kiderült, nem nepáli – vendégmunkást, aki megmentette a befagyott tóba esett ötéves kislány életét.

Az ötéves kislány szombaton egy craiovai park befagyott tavába esett bele, megmentésére elsőként egy 47 éves, indiai állampolgár, Vipan Kumar szakképzetlen építőmunkás sietett. Ő volt az, aki elért a kislányig és a felszínen tartotta, amíg kiérkeztek a mentőegységek. korábban írtuk Nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig. „Úgy döntöttem, javaslatot teszek a helyi tanácsnak, hogy

adjunk a munkásnak tiszteletbeli polgári címet, az azzal járó összes előnnyel együtt.