Tiszteletbeli polgári címmel tüntetnék ki az ötéves kislányt megmentő vendégmunkást

Javasolni fogja Craiova polgármestere, hogy a város tiszteletbeli polgárává avassák azt az indiai – mint utólag kiderült, nem nepáli – vendégmunkást, aki megmentette a befagyott tóba esett ötéves kislány életét.
Az ötéves kislány szombaton egy craiovai park befagyott tavába esett bele, megmentésére elsőként egy 47 éves, indiai állampolgár, Vipan Kumar szakképzetlen építőmunkás sietett. Ő volt az, aki elért a kislányig és a felszínen tartotta, amíg kiérkeztek a mentőegységek.
„Úgy döntöttem, javaslatot teszek a helyi tanácsnak, hogy
Reméljük, hogy önzetlen és emberséges gesztusa másokat is inspirál majd” – idézte a Krónika Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármestert.
Az elöljáró azt is közölte, hogy Vipan Kumar 47 éves, 2024. június 22. óta tartózkodik Romániában. Egy hónapja egy Dolj megyében működő vállalat alkalmazottja lett mint szakképzetlen építőmunkás, és jelenleg tartózkodási engedélyt próbál szerezni.
Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig.
