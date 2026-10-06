Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral a kijelölt miniszterelnök

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor szerint a parlamenti pártoknak el kell jutniuk a kormány beiktatásához szükséges kompromisszumra, különben az ország működése veszélybe kerülhet.
2026. október 06., 15:352026. október 06., 15:35
2026. október 06., 15:572026. október 06., 15:57
Az RMDSZ elnöke keddi aradi sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy Romániának több mint 150 napja nincs teljes jogkörű kormánya. Szerinte 1989 óta nem volt példa ilyen hosszan elhúzódó kormányválságra, miközben a közel-keleti háború, az orosz-ukrán háború és az európai gazdaság lassulása is súlyosan érinti az országot – számolt be az Agerpres.
Kelemen elmondta, hogy az ügyvivő kormány május óta nem adhat ki sürgősségi rendeleteket, nem kezdeményezhet törvényeket és új közpolitikákat. Szerinte a következő kabinet első kötelező feladata a költségvetés-kiigazítás lesz, mert néhány intézmény heteken belül forráshiánnyal szembesülhet. A politikus közlése szerint
Előbb látniuk kell, milyen összetételű kabinetet tervez a kijelölt miniszterelnök, milyen programot javasol a következő két évre, és melyek lennének első intézkedései – magyarázta.
Hozzátette: ha Niculescunak sikerül a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ támogatásával parlamenti többséget kialakítania, kormánya nemcsak megkaphatja a bizalmat, hanem gyorsan is cselekedhet.
és arról sem beszélt, hogy politikai vagy inkább technokrata minisztereket javasolna. „Kormányon kívülről is támogathatunk egy kabinetet” – fogalmazott a politikus.
A szövetségi elnök megismételte, hogy az RMDSZ egyetlen „vörös vonala” a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Románia nélküli parlamenti többség. Niculescut ugyanakkor olyan diplomatának nevezte, aki képes közelíteni az eltérő álláspontokat, és
Kelemen nem tartja valószínűnek, hogy a Niculescu-kormány esetleges bukása után előre hozott választások következnének. Szerinte az idő előtti választások nem oldanák meg a válságot, ezért abban bízik, hogy szükség esetén az államfő újabb politikust bíz meg kormányalakítással.
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