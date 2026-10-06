Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral a kijelölt miniszterelnök

Kelemen Hunor szerint a parlamenti pártoknak el kell jutniuk a kormány beiktatásához szükséges kompromisszumra, különben az ország működése veszélybe kerülhet.

Székelyhon 2026. október 06., 15:352026. október 06., 15:35 2026. október 06., 15:572026. október 06., 15:57

Az RMDSZ elnöke keddi aradi sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy Romániának több mint 150 napja nincs teljes jogkörű kormánya. Szerinte 1989 óta nem volt példa ilyen hosszan elhúzódó kormányválságra, miközben a közel-keleti háború, az orosz-ukrán háború és az európai gazdaság lassulása is súlyosan érinti az országot – számolt be az Agerpres. Hirdetés Kelemen elmondta, hogy az ügyvivő kormány május óta nem adhat ki sürgősségi rendeleteket, nem kezdeményezhet törvényeket és új közpolitikákat. Szerinte a következő kabinet első kötelező feladata a költségvetés-kiigazítás lesz, mert néhány intézmény heteken belül forráshiánnyal szembesülhet. A politikus közlése szerint

az RMDSZ a következő napok tárgyalásai után dönt arról, hogy támogatja-e a Niculescu-kormányt.

Előbb látniuk kell, milyen összetételű kabinetet tervez a kijelölt miniszterelnök, milyen programot javasol a következő két évre, és melyek lennének első intézkedései – magyarázta. Hozzátette: ha Niculescunak sikerül a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ támogatásával parlamenti többséget kialakítania, kormánya nemcsak megkaphatja a bizalmat, hanem gyorsan is cselekedhet.

Kelemen elmondta, hogy Niculescu kedd reggel telefonon kereste, de az RMDSZ-t nem hívta kormányra,

és arról sem beszélt, hogy politikai vagy inkább technokrata minisztereket javasolna. „Kormányon kívülről is támogathatunk egy kabinetet” – fogalmazott a politikus. A szövetségi elnök megismételte, hogy az RMDSZ egyetlen „vörös vonala” a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Románia nélküli parlamenti többség. Niculescut ugyanakkor olyan diplomatának nevezte, aki képes közelíteni az eltérő álláspontokat, és

várhatóan a PSD és a PNL támogatását is megpróbálja megszerezni.