Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szülőföldön magyarul: a bankszámlaszám helyességét is ellenőrizzék le a szülők igényléskor

Idén könnyebb a kérelem-leadás folyamata, de most is figyelni kell a helyes adatok kitöltésére

Idén könnyebb a kérelem-leadás folyamata, de most is figyelni kell a helyes adatok kitöltésére

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Április 16-ig igényelhető a Szülőföldön magyarul program támogatása a mipont.hu felületen. Az adatok helyes beírására figyelni kell, esetenként a bankszámlaszám kapcsán lehet félreértés. Mi történik, ha helytelen bankszámlaszámmal adta le valaki?

Hajnal Csilla

2026. április 01., 15:482026. április 01., 15:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szülőföldön magyarul program keretében április 16-ig lehet még benyújtani a támogatási kérelmeket a program digitalizációjában és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában közreműködő Rákóczi Szövetség által koordinált mipont.hu online felületen.

Előbb a dokumentumokat kell feltölteni

A nevelési-oktatási támogatás azoknak a külhoni magyar szülőknek szól, akiknek gyermekei magyar tannyelvű osztályban tanulnak, illetve magyarul tanuló egyetemi hallgatóknak. A támogatás összege a 2025/2026-os tanévben is

diákonként bruttó 100 ezer forint.

Idén egyszerűbbé vált a mipont.hu pályázati felület használata annyiban, hogy amikor az igénylő bejelentkezik a felületen, és rákattint arra, hogy igényli a támogatást a gyermeke számára, akkor előbb a feltöltendő dokumentumokkal kell indítania, és csak utána kell kitöltenie a személyes adatokat.

Hirdetés

Tehát nem a kérvényezőnek kell keresnie, mit hol kell feltölteni, hanem csak azután léphet tovább, miután minden dokumentumot – például igénylő szülő személyazonosságijáról és annak hátoldaláról, továbbá a gyerek anyakönyvi kivonatáról készült fotókat, bankszámlakivonatot, illetve esetenként más iratokról készült másolatot – feltöltött.

A jelentkezési folyamatot oktatóvideók, chatbot, valamint a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti.

A feltöltött bankszámlakivonatot veszik alapul

Bár jóval egyszerűbb az online nyomtatvány kitöltése idén, így is okozott némi gondot például a bankszámlaszám beírása. Egy mesterséges intellingencia-alapú program olvassa be a feltöltött dokumentumon szereplő bankszámlaszámot, de nem minden esetben helyesen, így

előfordult, hogy az nem egyezett a kérelmező által feltöltött bankszámlakivonaton szereplő számmal,

egyes esetekben névvel. Sok szülőnek, aki nem ellenőrizte le részletesen a beírt adatokat, elsiklott a tekintete fölötte, és helytelen bankszámlaszámmal adta le a kérelmet.

A Szülőföldön magyarul program erdélyi koordinátora, Ady-Kovács-Ferenczi Noémi megnyugtatott, ezt az ellenőrzés során megvizsgálják, és a feltöltött bankszámlakivonaton szereplő szám alapján kijavítják az adatlapon elírt bankszámlaszámot is.

Nem küldik vissza a szülőnek javításra, hanem az ellenőrzést végzők javítják ki.

Az azonban fontos, hogy kitöltéskor figyeljen az igénylő a helyes adatok kitöltésére, erre többször is felhívják a figyelmet a pályázati felületen – tette hozzá a programkoordinátor.

Április 16-a éjfélig lehet kérvényezni a támogatást, de az iskolák általában hamarabb kérik a szülőktől a kérelem leadását. Ady-Kovács-Ferenczi Noémitől megtudtuk, szerda délig 128 ezer személy kérvényezte a támogatást Erdélyben március 17-e óta.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!