Szülőföldön magyarul: a bankszámlaszám helyességét is ellenőrizzék le a szülők igényléskor

Idén könnyebb a kérelem-leadás folyamata, de most is figyelni kell a helyes adatok kitöltésére
Fotó: Haáz Vince
Április 16-ig igényelhető a Szülőföldön magyarul program támogatása a mipont.hu felületen. Az adatok helyes beírására figyelni kell, esetenként a bankszámlaszám kapcsán lehet félreértés. Mi történik, ha helytelen bankszámlaszámmal adta le valaki?
A Szülőföldön magyarul program keretében április 16-ig lehet még benyújtani a támogatási kérelmeket a program digitalizációjában és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában közreműködő Rákóczi Szövetség által koordinált mipont.hu online felületen.
A nevelési-oktatási támogatás azoknak a külhoni magyar szülőknek szól, akiknek gyermekei magyar tannyelvű osztályban tanulnak, illetve magyarul tanuló egyetemi hallgatóknak. A támogatás összege a 2025/2026-os tanévben is
Idén egyszerűbbé vált a mipont.hu pályázati felület használata annyiban, hogy amikor az igénylő bejelentkezik a felületen, és rákattint arra, hogy igényli a támogatást a gyermeke számára, akkor előbb a feltöltendő dokumentumokkal kell indítania, és csak utána kell kitöltenie a személyes adatokat.
Tehát nem a kérvényezőnek kell keresnie, mit hol kell feltölteni, hanem csak azután léphet tovább, miután minden dokumentumot – például igénylő szülő személyazonosságijáról és annak hátoldaláról, továbbá a gyerek anyakönyvi kivonatáról készült fotókat, bankszámlakivonatot, illetve esetenként más iratokról készült másolatot – feltöltött.
A jelentkezési folyamatot oktatóvideók, chatbot, valamint a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti.
Bár jóval egyszerűbb az online nyomtatvány kitöltése idén, így is okozott némi gondot például a bankszámlaszám beírása. Egy mesterséges intellingencia-alapú program olvassa be a feltöltött dokumentumon szereplő bankszámlaszámot, de nem minden esetben helyesen, így
egyes esetekben névvel. Sok szülőnek, aki nem ellenőrizte le részletesen a beírt adatokat, elsiklott a tekintete fölötte, és helytelen bankszámlaszámmal adta le a kérelmet.
A Szülőföldön magyarul program erdélyi koordinátora, Ady-Kovács-Ferenczi Noémi megnyugtatott, ezt az ellenőrzés során megvizsgálják, és a feltöltött bankszámlakivonaton szereplő szám alapján kijavítják az adatlapon elírt bankszámlaszámot is.
Az azonban fontos, hogy kitöltéskor figyeljen az igénylő a helyes adatok kitöltésére, erre többször is felhívják a figyelmet a pályázati felületen – tette hozzá a programkoordinátor.
Április 16-a éjfélig lehet kérvényezni a támogatást, de az iskolák általában hamarabb kérik a szülőktől a kérelem leadását. Ady-Kovács-Ferenczi Noémitől megtudtuk, szerda délig 128 ezer személy kérvényezte a támogatást Erdélyben március 17-e óta.
