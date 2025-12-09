Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok exkluzív film- és élményestje Székelyföldre érkezik

Fotó: Fitness Tribe / Facebook
Decemberben öt erdélyi városban találkozhat a közönség Szőnyi Ferenccel, az ultratriatlon világbajnokkal, akit a világ „Racemachine”-ként és a „komáromi Vasemberként” ismer.
2025. december 09., 09:522025. december 09., 09:52
A 61 éves sportoló az emberi teljesítőképesség határait rendszeresen újraértelmező küldetéseiről ismert, most pedig erdélyi turné keretében mutatja be legújabb dokumentumfilmjét, a TransCanada Ultrát.
– nem csupán a fizikai kihívásokat, hanem a belső harcokat, az elszántság töréspontjait és mindazt, amit egy ekkora vállalás mentálisan és emberileg jelent.
a kilátástalan pillanatokról és arról, mit tanít 12 500 kilométernyi magány, kitartás és emberpróbáló terep. Az esték közös fotózással és könyvdedikálással zárulnak.
Az erdélyi turné helyszínei és időpontjai
December 10. – Sepsiszentgyörgy, Művész Mozi 17 és 19 óra
December 11. – Csíkszereda, Csíki Mozi 19 óra
December 12. – Székelyudvarhely, Polgármesteri Hivatal, Szent István terem, 18 óra
December 13. – Marosvásárhely, Studium Hub, 18 óra
A belépők 40 lejért, kizárólag készpénzben vásárolhatók az alábbi helyszíneken:
Sepsiszentgyörgy: Városi Kulturális Szervezőiroda jegypénztára
Csíkszereda: Cinema Csíki Mozi jegypénztára
Székelyudvarhely: Tomcsa Sándor Színház jegypénztára és Bagolyvár Könyvesbolt
Marosvásárhely: Kultúrpalota jegypénztára
A turné mindenkit vár, aki inspirációt keres, aki hisz a kitartás erejében, vagy aki most szeretné felismerni, hogy ő maga is sokkal többre képes, mint gondolná.
