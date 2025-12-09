Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok exkluzív film- és élményestje Székelyföldre érkezik

Decemberben öt erdélyi városban találkozhat a közönség Szőnyi Ferenccel, az ultratriatlon világbajnokkal, akit a világ „Racemachine”-ként és a „komáromi Vasemberként” ismer.

Székelyhon 2025. december 09., 09:522025. december 09., 09:52 2025. december 09., 09:532025. december 09., 09:53

A 61 éves sportoló az emberi teljesítőképesség határait rendszeresen újraértelmező küldetéseiről ismert, most pedig erdélyi turné keretében mutatja be legújabb dokumentumfilmjét, a TransCanada Ultrát.

A film a 12 500 kilométeres, 45 nap alatt teljesített, világrekordot jelentő kanadai expedícióját követi végig

– nem csupán a fizikai kihívásokat, hanem a belső harcokat, az elszántság töréspontjait és mindazt, amit egy ekkora vállalás mentálisan és emberileg jelent.

A vetítést minden helyszínen közvetlen, inspiráló beszélgetés követi, ahol Szőnyi Ferenc személyesen mesél a megpróbáltatásokról,

a kilátástalan pillanatokról és arról, mit tanít 12 500 kilométernyi magány, kitartás és emberpróbáló terep. Az esték közös fotózással és könyvdedikálással zárulnak.

A rendezvénysorozat célja testközelből megmutatni, milyen emberi történet áll egy egészen emberfeletti teljesítmény mögött.