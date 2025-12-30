Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen

Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.

Mintegy 200 négyzetméteren pusztítottak a lángok egy alsóidecsi lakóházban Maros megyében. A kedd délutáni tűzesetben a ház tetőzete majdnem teljesen leégett mire a szászrégeni tűzoltóknak sikerült lokalizálni a tüzet.

A helyszínre két tűzoltóautóval vonultak ki – közölte a Maros megyei tűzoltóság.