Szeszélyes, de kegyes az idei tavasz a méhészekhez

Idén jóval kedvezőbb körülmények között kezdődött el a méhészeti szezon, mint az utóbbi években. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Idén jóval kedvezőbb körülmények között kezdődött el a méhészeti szezon, mint az utóbbi években. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Kevés volt a fagykár, rengeteg a virágrügy, jó akácméztermésben reménykedhetnek a méhészek, ami már-már rendhagyónak számít az utóbbi években. Az viszont még a méhészek számára is szokatlan, hogy Erdélyben korábban virágzik a repce, mint az alföldön.

Széchely István

2026. április 26., 08:55

2026. április 26., 08:562026. április 26., 08:56

Az elmúlt télen jól alakult a méhcsaládok átteleltetése, a méhbetegségek sem végeztek akkora pusztítást, mint egy évvel korábban, így jóval kedvezőbb körülmények között foghattak neki a tavaszi teendőknek a méhészek. A tavaszi időjárás is kegyesebb hozzájuk, így

van okuk bizakodni egy jó szezonban, az előző évekkel ellentétben,

tudtuk meg Ádám Józseftől, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesületének elnökétől.

„Jó volt az áttelelés, nem tudok róla, hogy a környékünkön lett volna valami vész. Talán a Csíki-, Gyergyói-medencében voltak pusztulások. Volt, ahol kicsit meggyengültek a méhek, de szerintem inkább csak 10–20 százalékos veszteségek lehettek. De ha a tavalyi veszteséget számoljuk, ami a becslések szerint az 50–60 százalékot is elérte, az azt jelenti, hogy a 2,7 milliós méhcsaládállomány, ami volt Romániában, tavaly 1,2 millióra visszaesett.

Sokan abba is hagyták a méhészkedést a rossz árak miatt”

– mondta a szakember.

Idén lehet akácméz is

Ami viszont jó hír az előző évekhez képest, hogy idén adottak a feltételek a jó akácmézterméshez. Tavaly ugyanis egyáltalán nem volt, és 2024 is szűkös év volt e tekintetben.

Az akácfákon rengeteg virágrügy van. Nem is tudom, hogy mikor láttam még ennyi virágrügyet

– fogalmazott Ádám József, de azt is hangsúlyozta, hogy felmelegedésre van szükség ahhoz, hogy eredményes legyen a méhlegeltetés az akácosokban.

Fagykárok csak az ország nyugati részében érték az akácfákat, máshol nem. Erdélyben, a Medgyes környéki akácosokban már fél centiméteresek a virágrügyek, Olténiában, ami a második méhlegeltetési terület, kicsit fejlettebbek a virágrügyek.

• Fotó: Thomas Campean Galéria

Fotó: Thomas Campean

Ha folytatódik a hűvös időjárás, akkor a „harmadik akácra”, azaz Medgyes és Szeben környékére csak május 20. után érdemes elutazniuk a vándorméhészeknek, tudtuk meg a méhészegyesület vezetőjétől. Ő bízik benne, hogy felmelegedik az idő, hiszen még nem megfelelő a nappali hőmérséklet a hordáshoz.

Repcevirágzás: Erdély megelőzte a Román-alföldet

„Amikor egy-két napig jó meleg idő van, akkor lehet a méhekkel dolgozni, olyankor a gyümölcsről is nagyon szépen hordanak. De kevés a jó idő. Tehát van egy-két nap meleg, utána négy-öt napig rossz az idő. Még legalább 2–4 fokkal magasabb hőmérsékletre lenne szükség –

a nektárképződéshez is 15–16 fok fölött kellene lennie a hőmérsékletnek”

– magyarázta a vándorméhész.

Idén egyébként egy még szokatlanabb jelenséget is tapasztaltak, ami szintén az időjáráshoz köthető. Erdélyben ugyanis korábban kezdődött el a repcevirágzás, mint a Román-alföld keleti részén. Ez normális esetben fordítva történik, ők sem tudják a magyarázatot az idei jelenségre.

A Bărăganban még csak most kezd virágozni a repce, miközben Erdélyben már két hete elkezdődött – mondta Ádám József –, így a méhlegeltetést is fordított sorrendben végzik el a vándorméhészek. És amilyen szeszélyes az időjárás idén, ugyanez az akác esetében is megtörténhet, válaszolta kérdésünkre.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Mezőgazdaság
Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

