Szeszélyes, de kegyes az idei tavasz a méhészekhez

Idén jóval kedvezőbb körülmények között kezdődött el a méhészeti szezon, mint az utóbbi években.

Kevés volt a fagykár, rengeteg a virágrügy, jó akácméztermésben reménykedhetnek a méhészek, ami már-már rendhagyónak számít az utóbbi években. Az viszont még a méhészek számára is szokatlan, hogy Erdélyben korábban virágzik a repce, mint az alföldön.

Széchely István 2026. április 26., 08:55

Az elmúlt télen jól alakult a méhcsaládok átteleltetése, a méhbetegségek sem végeztek akkora pusztítást, mint egy évvel korábban, így jóval kedvezőbb körülmények között foghattak neki a tavaszi teendőknek a méhészek. A tavaszi időjárás is kegyesebb hozzájuk, így

van okuk bizakodni egy jó szezonban, az előző évekkel ellentétben,

tudtuk meg Ádám Józseftől, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesületének elnökétől. „Jó volt az áttelelés, nem tudok róla, hogy a környékünkön lett volna valami vész. Talán a Csíki-, Gyergyói-medencében voltak pusztulások. Volt, ahol kicsit meggyengültek a méhek, de szerintem inkább csak 10–20 százalékos veszteségek lehettek. De ha a tavalyi veszteséget számoljuk, ami a becslések szerint az 50–60 százalékot is elérte, az azt jelenti, hogy a 2,7 milliós méhcsaládállomány, ami volt Romániában, tavaly 1,2 millióra visszaesett.

Sokan abba is hagyták a méhészkedést a rossz árak miatt”

– mondta a szakember. Idén lehet akácméz is Ami viszont jó hír az előző évekhez képest, hogy idén adottak a feltételek a jó akácmézterméshez. Tavaly ugyanis egyáltalán nem volt, és 2024 is szűkös év volt e tekintetben.

Az akácfákon rengeteg virágrügy van. Nem is tudom, hogy mikor láttam még ennyi virágrügyet

– fogalmazott Ádám József, de azt is hangsúlyozta, hogy felmelegedésre van szükség ahhoz, hogy eredményes legyen a méhlegeltetés az akácosokban. Fagykárok csak az ország nyugati részében érték az akácfákat, máshol nem. Erdélyben, a Medgyes környéki akácosokban már fél centiméteresek a virágrügyek, Olténiában, ami a második méhlegeltetési terület, kicsit fejlettebbek a virágrügyek.

Ha folytatódik a hűvös időjárás, akkor a „harmadik akácra”, azaz Medgyes és Szeben környékére csak május 20. után érdemes elutazniuk a vándorméhészeknek, tudtuk meg a méhészegyesület vezetőjétől. Ő bízik benne, hogy felmelegedik az idő, hiszen még nem megfelelő a nappali hőmérséklet a hordáshoz. Repcevirágzás: Erdély megelőzte a Román-alföldet „Amikor egy-két napig jó meleg idő van, akkor lehet a méhekkel dolgozni, olyankor a gyümölcsről is nagyon szépen hordanak. De kevés a jó idő. Tehát van egy-két nap meleg, utána négy-öt napig rossz az idő. Még legalább 2–4 fokkal magasabb hőmérsékletre lenne szükség –

a nektárképződéshez is 15–16 fok fölött kellene lennie a hőmérsékletnek”