Szeszélyes, de kegyes az idei tavasz a méhészekhez

Idén jóval kedvezőbb körülmények között kezdődött el a méhészeti szezon, mint az utóbbi években. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Kevés volt a fagykár, rengeteg a virágrügy, jó akácméztermésben reménykedhetnek a méhészek, ami már-már rendhagyónak számít az utóbbi években. Az viszont még a méhészek számára is szokatlan, hogy Erdélyben korábban virágzik a repce, mint az alföldön.
Az elmúlt télen jól alakult a méhcsaládok átteleltetése, a méhbetegségek sem végeztek akkora pusztítást, mint egy évvel korábban, így jóval kedvezőbb körülmények között foghattak neki a tavaszi teendőknek a méhészek. A tavaszi időjárás is kegyesebb hozzájuk, így
tudtuk meg Ádám Józseftől, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesületének elnökétől.
„Jó volt az áttelelés, nem tudok róla, hogy a környékünkön lett volna valami vész. Talán a Csíki-, Gyergyói-medencében voltak pusztulások. Volt, ahol kicsit meggyengültek a méhek, de szerintem inkább csak 10–20 százalékos veszteségek lehettek. De ha a tavalyi veszteséget számoljuk, ami a becslések szerint az 50–60 százalékot is elérte, az azt jelenti, hogy a 2,7 milliós méhcsaládállomány, ami volt Romániában, tavaly 1,2 millióra visszaesett.
– mondta a szakember.
Ami viszont jó hír az előző évekhez képest, hogy idén adottak a feltételek a jó akácmézterméshez. Tavaly ugyanis egyáltalán nem volt, és 2024 is szűkös év volt e tekintetben.
– fogalmazott Ádám József, de azt is hangsúlyozta, hogy felmelegedésre van szükség ahhoz, hogy eredményes legyen a méhlegeltetés az akácosokban.
Fagykárok csak az ország nyugati részében érték az akácfákat, máshol nem. Erdélyben, a Medgyes környéki akácosokban már fél centiméteresek a virágrügyek, Olténiában, ami a második méhlegeltetési terület, kicsit fejlettebbek a virágrügyek.
Fotó: Thomas Campean
Ha folytatódik a hűvös időjárás, akkor a „harmadik akácra”, azaz Medgyes és Szeben környékére csak május 20. után érdemes elutazniuk a vándorméhészeknek, tudtuk meg a méhészegyesület vezetőjétől. Ő bízik benne, hogy felmelegedik az idő, hiszen még nem megfelelő a nappali hőmérséklet a hordáshoz.
„Amikor egy-két napig jó meleg idő van, akkor lehet a méhekkel dolgozni, olyankor a gyümölcsről is nagyon szépen hordanak. De kevés a jó idő. Tehát van egy-két nap meleg, utána négy-öt napig rossz az idő. Még legalább 2–4 fokkal magasabb hőmérsékletre lenne szükség –
– magyarázta a vándorméhész.
Idén egyébként egy még szokatlanabb jelenséget is tapasztaltak, ami szintén az időjáráshoz köthető. Erdélyben ugyanis korábban kezdődött el a repcevirágzás, mint a Román-alföld keleti részén. Ez normális esetben fordítva történik, ők sem tudják a magyarázatot az idei jelenségre.
A Bărăganban még csak most kezd virágozni a repce, miközben Erdélyben már két hete elkezdődött – mondta Ádám József –, így a méhlegeltetést is fordított sorrendben végzik el a vándorméhészek. És amilyen szeszélyes az időjárás idén, ugyanez az akác esetében is megtörténhet, válaszolta kérdésünkre.
A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.
Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.
Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.
Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.
Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.
