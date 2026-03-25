Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.

Székelyhon

2026. március 25., 11:382026. március 25., 11:38

A meteorológusok szerint időszakosan megerősödik a légmozgás: csütörtökön a Bánságban, a Körösvidéken, Moldvában és Dél-Erdélyben, éjszaka pedig főként Olténiában és Havasalföldön, pénteken és szombaton pedig az ország legnagyobb részén 45–55 km/órás szél várható. A hegyekben, különösen nagy magasságokban, 70–80 km/órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Péntektől kezdődően a csapadék délnyugati irányból fokozatosan az egész országra kiterjed.

A hegyvidéki térségekben, különösen 1700 méter felett, kezdetben a Déli-Kárpátokban, majd a többi hegyvidéki területen is havazni fog, és helyenként jelentős hóréteg alakul ki.

Hirdetés

Az időszak végéig mérsékelt mennyiségű csapadék halmozódik fel, 20–25 liter négyzetméterenként, de helyenként – főként az ország déli és délnyugati részén, valamint a hegy- és dombvidéki térségekben – meghaladja a 35 litert is négyzetméterenként.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

2026. március 25., szerda

Hirdetés
Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

2026. március 25., szerda

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi

A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.

2026. március 25., szerda

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!

A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.

2026. március 25., szerda

Hirdetés
Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

2026. március 24., kedd

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

2026. március 24., kedd

Hirdetés
