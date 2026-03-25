Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható

Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.

A meteorológusok szerint időszakosan megerősödik a légmozgás: csütörtökön a Bánságban, a Körösvidéken, Moldvában és Dél-Erdélyben, éjszaka pedig főként Olténiában és Havasalföldön, pénteken és szombaton pedig az ország legnagyobb részén 45–55 km/órás szél várható. A hegyekben, különösen nagy magasságokban, 70–80 km/órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Péntektől kezdődően a csapadék délnyugati irányból fokozatosan az egész országra kiterjed.

A hegyvidéki térségekben, különösen 1700 méter felett, kezdetben a Déli-Kárpátokban, majd a többi hegyvidéki területen is havazni fog, és helyenként jelentős hóréteg alakul ki.

Az időszak végéig mérsékelt mennyiségű csapadék halmozódik fel, 20–25 liter négyzetméterenként, de helyenként – főként az ország déli és délnyugati részén, valamint a hegy- és dombvidéki térségekben – meghaladja a 35 litert is négyzetméterenként.