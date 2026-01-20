Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet

Fotó: Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig/Facebook
Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.
A film a több évtizedes pályafutás színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne barátok, családtagok és pályatársak, Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. A hozzá köthető
és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. A ma is élő, formálódó életút filmje – könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal.
A film bemutatói:
január 22., Kézdivásárhely, Vigadó
január 23., Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok
január 24., Csíkszereda, Csiki Mozi
január 25., Székelyudvarhely, Studio Mozi
január 26., Marosvásárhely, Cineplexx Mozi
Jegyek a Vándormozi és a mozik oldalán vásárolható meg.
Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz és színházi előadáshoz, adott ki hangoskönyvet, írt verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje számos nemzetközi díjat nyert. 1956 című dalának sorait emlékmű gránitjába vésték. Feleségével négy gyermeket neveltek fel.
