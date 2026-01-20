Rovatok
Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet

Fotó: Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig/Facebook

Fotó: Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig/Facebook

Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.

Székelyhon

2026. január 20., 13:41

A film a több évtizedes pályafutás színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne barátok, családtagok és pályatársak, Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. A hozzá köthető

legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez,

és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. A ma is élő, formálódó életút filmje – könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal.

A film bemutatói:

  • január 22., Kézdivásárhely, Vigadó

  • január 23., Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok

  • január 24., Csíkszereda, Csiki Mozi

  • január 25., Székelyudvarhely, Studio Mozi

  • január 26., Marosvásárhely, Cineplexx Mozi

Jegyek a Vándormozi és a mozik oldalán vásárolható meg.

Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz és színházi előadáshoz, adott ki hangoskönyvet, írt verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje számos nemzetközi díjat nyert. 1956 című dalának sorait emlékmű gránitjába vésték. Feleségével négy gyermeket neveltek fel.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

