Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet

Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.

A film a több évtizedes pályafutás színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne barátok, családtagok és pályatársak, Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. A hozzá köthető

legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez,

Hirdetés

és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. A ma is élő, formálódó életút filmje – könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal.

A film bemutatói:

január 22., Kézdivásárhely, Vigadó

január 23., Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok

január 24., Csíkszereda, Csiki Mozi

január 25., Székelyudvarhely, Studio Mozi

január 26., Marosvásárhely, Cineplexx Mozi

Jegyek a Vándormozi és a mozik oldalán vásárolható meg.