Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül bajba

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Fotó: Borbély Fanni
Az év első nyolc hónapjában 4,85 százalékkal 4782-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 4561-ről – derül ki a Cégnyilvántartási Hivatal (ONRC) honlapján szombaton közzétett adatokból.
A legtöbb fizetésképtelenné vált cég és PFA Bukarestben volt, összesen 861, ami 4,11 százalékkal több a tavalyi első nyolc hónapban jegyzettnél. A további sorrend: Bihar megye (363 fizetésképtelenné vált cég és PFA, 11,89 százalékos csökkenés), Kolozs megye (263, 15,16 százalékos csökkenés), Ilfov megye (246, 2,50 százalékos növekedés) és Temes megye (229, 4,18 százalékos csökkenés).
A legkevesebb fizetésképtelenséget Kovászna (20, plusz 25 százalék), Hargita (24, plusz 14,29 százalék), Botoșani (27, plusz 22,73 százalék), Mehedinți (34, stagnálás), Szilágy (34, mínusz 41,38 százalék) és Tulcea (34, mínusz 22,73 százalék) megyében regisztrálták.
Tevékenységi ágazatok szerinti bontásban a legtöbb fizetésképtelenséget
a nagy- és kiskereskedelem terén (308, plusz 175 százalék 2025 első nyolc hónapjához mérten),
az építőiparban (271, plusz 256,58 százalék)
és a feldolgozó iparban (167, plusz 138,570 százalék) jegyezték.
Augusztusban országszerte 357 cég és PFA vált fizetésképtelenné, a legtöbb a fővárosban (57), valamint Bihar (44), Ilfov (29), Kolozs (16) és Temes (16) megyében – ismerteti az adatokat az Agerpres.
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