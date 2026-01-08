Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést

Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.

Az Infotrafic szerint több országútszakaszon korlátozásokat vezettek be:

Hargita megyében a 15A országúton Maroshévíz és Borszék között a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű kamionok nem közlekedhettek a havazás miatt reggel hat és nyolc óra között;

Szilágy megyében hasonló korlátozást vezettek be az 1F országút 68-as és 80-as kilométere között, Meszes település környékén.

Krassó-Szörény megyében teljesen lezárták a forgalmat a 6-os országúton Örményes és Temesszlatina között,

valamint az 58-as országúton Szócsán és Temesfő között.

korábban írtuk Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

A biztonságos utazás érdekében a rendőrség azt javasolja a járművezetőknek, hogy

az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek,

kerüljék a kockázatos manővereket,

növeljék a követési távolságot és ne hajtsanak be a forgalom elől lezárt utakra.

A rendőrség emlékezteti ugyanakkora járművezetőket, hogy fagyos, jeges vagy havas utakon kötelező a téli gumiabroncsok használata, hegyvidéki területeken pedig a hóláncok felszerelése is ajánlott.