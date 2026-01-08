Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.

Tamás Attila

2026. január 08., 09:542026. január 08., 09:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Infotrafic szerint több országútszakaszon korlátozásokat vezettek be:

  • Hargita megyében a 15A országúton Maroshévíz és Borszék között a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű kamionok nem közlekedhettek a havazás miatt reggel hat és nyolc óra között;

  • Szilágy megyében hasonló korlátozást vezettek be az 1F országút 68-as és 80-as kilométere között, Meszes település környékén.

  • Krassó-Szörény megyében teljesen lezárták a forgalmat a 6-os országúton Örményes és Temesszlatina között,

  • valamint az 58-as országúton Szócsán és Temesfő között.

korábban írtuk

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban

Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

A biztonságos utazás érdekében a rendőrség azt javasolja a járművezetőknek, hogy

  • az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek,

  • kerüljék a kockázatos manővereket,

  • növeljék a követési távolságot és ne hajtsanak be a forgalom elől lezárt utakra.

A rendőrség emlékezteti ugyanakkora járművezetőket, hogy fagyos, jeges vagy havas utakon kötelező a téli gumiabroncsok használata, hegyvidéki területeken pedig a hóláncok felszerelése is ajánlott.

Hirdetés

Belföld Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Döntetlennel kezdte az évet az FK Csíkszereda
Orosz felségjelű tankerhajót fogtak el az amerikaiak, Moszkva tengeralattjárót küldött a védelmére
Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Székelyhon

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Székelyhon

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Döntetlennel kezdte az évet az FK Csíkszereda
Székely Sport

Döntetlennel kezdte az évet az FK Csíkszereda
Orosz felségjelű tankerhajót fogtak el az amerikaiak, Moszkva tengeralattjárót küldött a védelmére
Krónika

Orosz felségjelű tankerhajót fogtak el az amerikaiak, Moszkva tengeralattjárót küldött a védelmére
Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban

Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?

Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
2026. január 08., csütörtök

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
2026. január 07., szerda

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben

Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
2026. január 07., szerda

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
2026. január 07., szerda

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre

A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-én este. Fotókon mutatjuk.

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
2026. január 07., szerda

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján

Szerdán két túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat több közúton az ország nyugati részében – közölte a román rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic).

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
2026. január 07., szerda

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
2026. január 07., szerda

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán a Siculicidium-emlékműnél, a tragikus történelmi esemény 262. évfordulóján.

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
2026. január 07., szerda

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
2026. január 07., szerda

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás

Vége a téli vakációnak, csütörtökön visszatérnek az iskolapadokba a gyerekek.

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
2026. január 07., szerda

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban

Közúti balesethez riasztották a szászrégeni tűzoltóság egységeit Beresztelkére. A 16-os országúton felborult egy személygépkocsi, amelyből három személyt kellett kiszabadítsanak a mentőegységek.

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban
Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban
2026. január 07., szerda

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban
2026. január 07., szerda

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
2026. január 07., szerda

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
2026. január 07., szerda

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Idén is a csíkszentsimoni fúvósok indítják az új évet Csíkszeredában. Szombaton 19 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a hagyományos csíkszeredai újévi koncertre, amely ezúttal rendhagyó, látványos showműsorral várja a közönséget.

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
2026. január 07., szerda

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!