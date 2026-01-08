Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.
Az Infotrafic szerint több országútszakaszon korlátozásokat vezettek be:
Hargita megyében a 15A országúton Maroshévíz és Borszék között a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű kamionok nem közlekedhettek a havazás miatt reggel hat és nyolc óra között;
Szilágy megyében hasonló korlátozást vezettek be az 1F országút 68-as és 80-as kilométere között, Meszes település környékén.
Krassó-Szörény megyében teljesen lezárták a forgalmat a 6-os országúton Örményes és Temesszlatina között,
valamint az 58-as országúton Szócsán és Temesfő között.
A biztonságos utazás érdekében a rendőrség azt javasolja a járművezetőknek, hogy
az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek,
kerüljék a kockázatos manővereket,
növeljék a követési távolságot és ne hajtsanak be a forgalom elől lezárt utakra.
A rendőrség emlékezteti ugyanakkora járművezetőket, hogy fagyos, jeges vagy havas utakon kötelező a téli gumiabroncsok használata, hegyvidéki területeken pedig a hóláncok felszerelése is ajánlott.
Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.
