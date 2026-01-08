Rovatok
Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban

• Fotó: Brassói Regionális Híd- és Útügyi Igazgatóság / Facebook

Fotó: Brassói Regionális Híd- és Útügyi Igazgatóság / Facebook

Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

Bencze Emese

2026. január 08., 08:382026. január 08., 08:38

2026. január 08., 09:082026. január 08., 09:08

Mint az útügy tájékoztat, reggel 6 órai kezdettel

korlátozták a 7,5 tonna feletti teherautók közlekedését Borszék és Maroshévíz között csütörtökön,

a nagy hóesés miatti útviszonyokra való tekintettel. Az útkarbantartásért felelős intézmény közleménye szerint minden rendelkezésre álló eszközzel beavatkoznak a térségben az optimális közlekedési körülmények megteremtése érdekében.

Frissítés

Nyolc óra után a rendőrség jelezte, hogy feloldották a súlykorlátozást az érintett útszakaszon.

• Fotó: Gyimesi közlekedési hírek/Facebook Galéria

Fotó: Gyimesi közlekedési hírek/Facebook

A reggeli órákban ugyanakkor a Gyimesekbe sem lehetett átjutni Szépvíz irányából a csúszós út miatt. Ahogy azt több sofőr is jelezte a közlekedési csoportokban, hosszú sorok alakultak ki az átjutás a Gyimesekbe pedig lehetetlen volt a reggeli órákban.

Csíkszék Gyergyószék Közlekedés Gyimesek
