Fotó: Brassói Regionális Híd- és Útügyi Igazgatóság / Facebook
Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.
2026. január 08., 08:382026. január 08., 08:38
Mint az útügy tájékoztat, reggel 6 órai kezdettel
a nagy hóesés miatti útviszonyokra való tekintettel. Az útkarbantartásért felelős intézmény közleménye szerint minden rendelkezésre álló eszközzel beavatkoznak a térségben az optimális közlekedési körülmények megteremtése érdekében.
Nyolc óra után a rendőrség jelezte, hogy feloldották a súlykorlátozást az érintett útszakaszon.
Fotó: Gyimesi közlekedési hírek/Facebook
A reggeli órákban ugyanakkor a Gyimesekbe sem lehetett átjutni Szépvíz irányából a csúszós út miatt. Ahogy azt több sofőr is jelezte a közlekedési csoportokban, hosszú sorok alakultak ki az átjutás a Gyimesekbe pedig lehetetlen volt a reggeli órákban.
