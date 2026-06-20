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Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét

Tájékoztató körúton a rendőrség • Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Tájékoztató körúton a rendőrség

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

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Tájékoztatót tartottak pénteken Sepsiszentgyörgyön az elektronikus nyomkövető fontosságáról, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak elérhető segítségnyújtási lehetőségeiről.

Székelyhon

2026. június 20., 13:242026. június 20., 13:24

„Az erőszak nem megoldás, és a bocsánatkérés nem változtatja meg a valóságot. Védd meg az életed! Kérj segítséget, ha veszélyben vagy!” mottóval szervezett tájékoztató kampányt pénteken Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei rendőrség.

Közleményük szerint a rendőrök szórólapokat osztottak, és elmagyarázták a lakosságnak, mit jelent a köznyelvben csak „lábbilincsnek” nevezett eszköz. Ezt a távoltartási paranccsal együtt kérheti az áldozat, hogy nagyobb biztonságban érezze magát.

Az elektronikus nyomkövető az áldozatnak és a rendőrségnek is jelzi, ha a bántalmazó megközelíti.

A lábbilincs csak a bántalmazóra kerül fel, az áldozat pedig egy kis jelzőeszközt kap.

A pénteki sepsiszentgyörgyi akció során a rendőrök a családon belüli erőszak különböző formáiról, valamint az áldozatok jogairól is beszélgettek az érdeklődőkkel.

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A résztvevők információkat kaptak a Bright Sky alkalmazásról is. Ez az ingyenes eszköz segítséget nyújt a családon belüli erőszak áldozatainak:

hasznos információkhoz és támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít, valamint lehetőséget ad a bántalmazási esetek dokumentálására.

A rendőrség arra biztat minden veszélyeztetett személyt, hogy minél hamarabb kérjen segítséget, és éljen a törvény által biztosított valamennyi lehetőséggel saját élete és biztonsága védelme érdekében.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Rendőrség
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