Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban

Tavaly az uniós polgárok 16,9 százaléka élt túlzsúfolt lakásokban, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-ban jegyzett 18,1 százalékhoz képest – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint 2024-ben öt tagállamban a lakosság több mint 30 százaléka túlzsúfolt lakásokban élt.

A legmagasabb arányokat Romániában (40,7 százalék), Lettországban (39,3 százalék), Bulgáriában (33,8 százalék), Lengyelországban (33,7 százalék) és Horvátországban (31,7 százalék), a legalacsonyabbakar Cipruson (2,4 százalék), Máltán (4,4 százalék) és Hollandiában (4,6 százalék) regisztrálták – ismerteti az adatokat az Agerpres.