Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására

Románia csatlakozik az Egyesült Államok által kezdeményezett PURL (Priority Ukraine Requirements List) programhoz, és 50 millió euróval járul hozzá Ukrajna katonai védelmének támogatásához – jelentette be szerdán a külügyminisztérium.

Székelyhon 2025. december 31., 10:452025. december 31., 10:45

A NATO és az Egyesült Államok július 14-én írták alá a PURL-megállapodást. Ez a program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára. A külügyminisztérium közleménye szerint a kormány kedd este határozatban döntött arról, hogy Románia – a legtöbb európai szövetségeséhez hasonlóan – csatlakozik a kezdeményezéshez, és

50 millió eurót különít el az idei költségvetésben Ukrajna fegyverkezésének támogatására.

A hozzájárulás nem vonja maga után költségvetési kiadási plafon túllépését. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a PURL kulcsfontosságú kül- és biztonságpolitikai eszköz az Egyesült Államok számára, különösen az amerikai kormányzat által szorgalmazott, szövetségesek közötti igazságos tehermegosztással összefüggésben.

A program célja a partnerállamok közvetlen és számonkérhető részvétele Ukrajna támogatásában.

A hozzájárulás a közlemény szerint erősíti Ukrajna védelmi képességeit, és ezáltal a tartós béke megteremtését is szolgálja. A program lehetővé teszi a közös finanszírozást a NATO költségvetésén keresztül, és illeszkedik a szövetségesek korábbi, a helsinki NATO-csúcsot követő kezdeményezéseihez. Emellett

közvetlenül hozzájárul a regionális biztonság erősítéséhez, összhangban áll a NATO-tagságból fakadó kötelezettségekkel