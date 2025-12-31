Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására

Fotó: Pixabay
Románia csatlakozik az Egyesült Államok által kezdeményezett PURL (Priority Ukraine Requirements List) programhoz, és 50 millió euróval járul hozzá Ukrajna katonai védelmének támogatásához – jelentette be szerdán a külügyminisztérium.
A NATO és az Egyesült Államok július 14-én írták alá a PURL-megállapodást. Ez a program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára.
A külügyminisztérium közleménye szerint a kormány kedd este határozatban döntött arról, hogy Románia – a legtöbb európai szövetségeséhez hasonlóan – csatlakozik a kezdeményezéshez, és
A hozzájárulás nem vonja maga után költségvetési kiadási plafon túllépését. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a PURL kulcsfontosságú kül- és biztonságpolitikai eszköz az Egyesült Államok számára, különösen az amerikai kormányzat által szorgalmazott, szövetségesek közötti igazságos tehermegosztással összefüggésben.
A hozzájárulás a közlemény szerint erősíti Ukrajna védelmi képességeit, és ezáltal a tartós béke megteremtését is szolgálja.
A program lehetővé teszi a közös finanszírozást a NATO költségvetésén keresztül, és illeszkedik a szövetségesek korábbi, a helsinki NATO-csúcsot követő kezdeményezéseihez. Emellett
és az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerséggel – olvasható az Agerpres által szemlézett közleményben.
A külügyminisztérium emlékeztetett arra is, hogy a NATO hágai csúcstalálkozóján a szövetségesek történelmi vállalást tettek: a következő tíz évben fokozatosan a GDP 5 százalékára növelik a védelemre fordított kiadásaikat, beleértve a katonai és a kapcsolódó - például kettős felhasználású infrastruktúrára irányuló – beruházásokat.
A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.
Szigorúbb ellenőrzési és finanszírozási szabályokat vezet be a kormány a betegszabadságok területén egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.
A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.
Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.
Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.
Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
