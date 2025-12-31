Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Románia csatlakozik az Egyesült Államok által kezdeményezett PURL (Priority Ukraine Requirements List) programhoz, és 50 millió euróval járul hozzá Ukrajna katonai védelmének támogatásához – jelentette be szerdán a külügyminisztérium.

Székelyhon

2025. december 31., 10:452025. december 31., 10:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A NATO és az Egyesült Államok július 14-én írták alá a PURL-megállapodást. Ez a program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára.

A külügyminisztérium közleménye szerint a kormány kedd este határozatban döntött arról, hogy Románia – a legtöbb európai szövetségeséhez hasonlóan – csatlakozik a kezdeményezéshez, és

50 millió eurót különít el az idei költségvetésben Ukrajna fegyverkezésének támogatására.

A hozzájárulás nem vonja maga után költségvetési kiadási plafon túllépését. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a PURL kulcsfontosságú kül- és biztonságpolitikai eszköz az Egyesült Államok számára, különösen az amerikai kormányzat által szorgalmazott, szövetségesek közötti igazságos tehermegosztással összefüggésben.

A program célja a partnerállamok közvetlen és számonkérhető részvétele Ukrajna támogatásában.

A hozzájárulás a közlemény szerint erősíti Ukrajna védelmi képességeit, és ezáltal a tartós béke megteremtését is szolgálja.

Hirdetés

A program lehetővé teszi a közös finanszírozást a NATO költségvetésén keresztül, és illeszkedik a szövetségesek korábbi, a helsinki NATO-csúcsot követő kezdeményezéseihez. Emellett

közvetlenül hozzájárul a regionális biztonság erősítéséhez, összhangban áll a NATO-tagságból fakadó kötelezettségekkel

és az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerséggel – olvasható az Agerpres által szemlézett közleményben.

A külügyminisztérium emlékeztetett arra is, hogy a NATO hágai csúcstalálkozóján a szövetségesek történelmi vállalást tettek: a következő tíz évben fokozatosan a GDP 5 százalékára növelik a védelemre fordított kiadásaikat, beleértve a katonai és a kapcsolódó - például kettős felhasználású infrastruktúrára irányuló – beruházásokat.

Külföld Belföld Politika Orosz–ukrán háború
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Székelyhon

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Székelyhon

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Székely Sport

A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Krónika

Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Székely Sport

Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 31., szerda

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét

A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
2025. december 31., szerda

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját

Szigorúbb ellenőrzési és finanszírozási szabályokat vezet be a kormány a betegszabadságok területén egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
2025. december 31., szerda

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
2025. december 30., kedd

Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél

A keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan kijelentette, hogy a koalícióban politikai megállapodás született a reformok folytatásáról 2026-ban.

Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél
Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél
2025. december 30., kedd

Bolojan: 2026 sem lesz könnyű, de ha a kijelölt pályán marad Románia, akkor jobb év lesz az ideinél
2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre

Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
Hirdetés
2025. december 30., kedd

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen

Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen
Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen
2025. december 30., kedd

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen
2025. december 30., kedd

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben

Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben
Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben
2025. december 30., kedd

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben
2025. december 30., kedd

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására

Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására
Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására
2025. december 30., kedd

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására
Hirdetés
2025. december 30., kedd

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan
Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan
2025. december 30., kedd

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan
2025. december 30., kedd

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt

Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt
Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt
2025. december 30., kedd

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt
2025. december 30., kedd

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
2025. december 30., kedd

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!