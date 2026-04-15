Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Fotó: Freepik
Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.
Mindezt a Reuters írta meg a Ctrl-Alt-Intel brit-amerikai kiberbiztonsági kutatócsoport elemzésére hivatkozva.
A vizsgálat szerint a támadók 2024 szeptembere és 2026 márciusa között
A legtöbb célpont Ukrajnában volt, de romániai, görög, bolgár és szerb intézmények is érintettek – ismerteti az Agerpres.
Romániában a hackerek legalább 67, a román légierőhöz tartozó e-mail-fiókhoz fértek hozzá, köztük
A román védelmi minisztérium nem reagált a Reuters megkeresésére.
A Reuters szerint a Ctrl-Alt-Intel a Fancy Bear néven ismert kiber-kémcsoportnak tulajdonítja a támadást, bár más független szakértők szerint nem zárható ki, hogy egy másik orosz hackercsoport áll a háttérben.
A kutatók szerint a támadók önhibájukból lepleződtek le: a művelet adatai véletlenül nyilvánosan elérhetővé váltak az interneten.
Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.
Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.
Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.
Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.
Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.
Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.
Négy ember megsérült az Olt völgyén, a 7-es országúton hétfőn délután, miután két személyautó összeütközött. Az egyik sérültet SMURD-helikopterrel szállították a craiovai kórházba.
szóljon hozzá!