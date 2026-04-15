Megkezdik mandátumukat a legfőbb ügyészség, a DNA, illetve a DIICOT új vezetői

Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.

Ugyancsak szerdán lép hivatalába Alex-Florin Florența a DIICOT főügyészhelyetteseként, illetve Marius-Ionel Ștefan a DNA főügyészhelyetteseként. Nicușor Dan államfő múlt szerdán jelentette be, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket, Radu Marinescu igazságügyi miniszter javaslatai alapján. Hirdetés Az elnök akkor kijelentette:

azt várja az ügyészségektől és új vezetőiktől, hogy lendületet adjanak a munkának, és megfeleljenek a román társadalom elvárásainak.

Elmondta, hogy a nagykorrupció felszámolása a DNA, a mindennapi korrupció üldözése a legfőbb ügyészség feladata,

a DIICOT-tól pedig a nagy drog- és adócsaló hálózatok felszámolását várja.