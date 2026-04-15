Megkezdik mandátumukat a legfőbb ügyészség, a DNA, illetve a DIICOT új vezetői

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.

Székelyhon

2026. április 15., 10:042026. április 15., 10:04

Ugyancsak szerdán lép hivatalába Alex-Florin Florența a DIICOT főügyészhelyetteseként, illetve Marius-Ionel Ștefan a DNA főügyészhelyetteseként.

Nicușor Dan államfő múlt szerdán jelentette be, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket, Radu Marinescu igazságügyi miniszter javaslatai alapján.

Az elnök akkor kijelentette:

azt várja az ügyészségektől és új vezetőiktől, hogy lendületet adjanak a munkának, és megfeleljenek a román társadalom elvárásainak.

Elmondta, hogy a nagykorrupció felszámolása a DNA, a mindennapi korrupció üldözése a legfőbb ügyészség feladata,

a DIICOT-tól pedig a nagy drog- és adócsaló hálózatok felszámolását várja.

Nicușor Dan hozzátette: elvárja az új főügyészektől, hogy folyamatos kapcsolatot tartsanak fenn beosztottjaikkal, és nyilvánosan is rendszeresen kommunikáljanak, amit szerinte elődeik elmulasztottak.

Nicușor Dan aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket
Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 15., szerda

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ismét drónokat észleltek a román-ukrán határ térségében, figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.

Magyar Péter a Kossuth Rádióban: minden jó intézkedést megtart a Tisza-kormány

Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.

Földrengéssel indult a szerdai nap

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Mentesül a szankciók alól a romániai Lukoil – 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.

24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban

Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről

Négy ember megsérült az Olt völgyén, a 7-es országúton hétfőn délután, miután két személyautó összeütközött. Az egyik sérültet SMURD-helikopterrel szállították a craiovai kórházba.

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében

Mircea Abrudean szenátusi elnök kedden kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye az egész térség európai irányultságát erősíti meg.

A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától

A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.

