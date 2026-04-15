Az első előadó Dakó Viola, azaz Vadóka lesz
Fotó: Vadóka
A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.
A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy több hónapon átívelő programsorozatot indít környezetünk kimeríthetetlen növényi gazdagsága újra felfedezésére, a természet folyamatosan megújuló, gyógyító ereje megtapasztalására.
A Listae Herbariorum egyik meghívottja Dakó Viola kertészmérnök, aki szerdán 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében tartandó előadásában betekintést nyújt a vadon gyűjtés alapjaiba, a feldolgozás és felhasználás lehetőségeibe, valamint abba, hogyan táplálkozhatunk kisebb ökológiai lábnyommal, jobban összehangolódva az évszakok változásaival.
Kiemelt szerepet kap a biztonságos növényhatározás, az etikus gyűjtés, valamint a természetes tartósítási módszerek is.
