Ismét drónokat észleltek a román-ukrán határ térségében, figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.

A Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) előbb 2 óra 37 perckor, majd 5 óra 8 perckor figyelmeztetett légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélyére.

A lakosságot nyugalomra intették, illetve arra kérték, hogy pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket.

A védelmi tárca keddi közleménye szerint a katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő két F-16-os repülőgépét a 86-as számú borceai légibázisról a légtér megfigyelésére.

A radarok nem jeleztek légtérsértést, a riadót 5 óra 42 perckor lefújták.