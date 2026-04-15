Ismét drónokat észleltek a román-ukrán határ térségében, figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.
A Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) előbb 2 óra 37 perckor, majd 5 óra 8 perckor figyelmeztetett légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélyére.
A védelmi tárca keddi közleménye szerint a katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő két F-16-os repülőgépét a 86-as számú borceai légibázisról a légtér megfigyelésére.
A védelmi tárca szerint az idei év első két hónapjában a román-ukrán határ közelében végrehajtott 15 orosz dróntámadás során 10 esetben volt szükség a román légierő harci gépeinek bevetésére a román légtér ellenőrzésére.
Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.
Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.
Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.
Négy ember megsérült az Olt völgyén, a 7-es országúton hétfőn délután, miután két személyautó összeütközött. Az egyik sérültet SMURD-helikopterrel szállították a craiovai kórházba.
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.
Mircea Abrudean szenátusi elnök kedden kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye az egész térség európai irányultságát erősíti meg.
A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.
