Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

A legnagyobb nettó átlagbért – 12.952 lej – a programozási és IT-tanácsadási tevékenységek, a legkisebbet – 2884 lej – a halászat és akvakultúra ágazatban regisztrálták.

A bruttó átlagbér 9272 lej volt, 52 lejjel (0,6 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

Az INS adatai szerint a reálkereseti index 2026 februárjában 95 százalék volt 2025 februárjához, illetve 100,1 százalék 2026 januárjához viszonyítva. Az intézet közleménye szerint az év folyamán

a bérek alakulását jelentős mértékben befolyásolják az éves vagy ünnepi prémiumok,

amelyeket rendszerint decemberben vagy tavasszal fizetnek a munkaadók, így ezek a hónapok jelentősen befolyásolják a havi összehasonlításokat.

Idén februárban a gazdasági ágazatok többségében nőtt a nettó átlagbér a januári értékhez képest, főként azért, mert az előző hónapokban különféle prémiumokat és egyéb juttatásokat – például év végi bónuszokat, természetbeni juttatásokat vagy nyereségrészesedést – kaptak a munkavállalók.