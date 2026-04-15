Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A bruttó átlagbér 9272 lej volt, 52 lejjel (0,6 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
A legnagyobb nettó átlagbért – 12.952 lej – a programozási és IT-tanácsadási tevékenységek, a legkisebbet – 2884 lej – a halászat és akvakultúra ágazatban regisztrálták.
Az INS adatai szerint a reálkereseti index 2026 februárjában 95 százalék volt 2025 februárjához, illetve 100,1 százalék 2026 januárjához viszonyítva. Az intézet közleménye szerint az év folyamán
amelyeket rendszerint decemberben vagy tavasszal fizetnek a munkaadók, így ezek a hónapok jelentősen befolyásolják a havi összehasonlításokat.
Idén februárban a gazdasági ágazatok többségében nőtt a nettó átlagbér a januári értékhez képest, főként azért, mert az előző hónapokban különféle prémiumokat és egyéb juttatásokat – például év végi bónuszokat, természetbeni juttatásokat vagy nyereségrészesedést – kaptak a munkavállalók.
A közszférában az előző hónaphoz képest februárban a tanügyben és a közigazgatásban 0,5 százalékkal, illetve 0,2 százalékkal nőtt, az egészségügyben pedig 1,8 százalékkal csökkent a nettó átlagfizetés.
