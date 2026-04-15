Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén

Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.

A Maros Megyei Vadász és Horgászegyesület közösségi oldalán figyelmezteti a tagokat, hogy sérült medve jelenthet veszélyt a horgászokra és a Maros-partján járókra.

A sérült nagyvad el tudta hagyni a baleset helyszínét, és a Maros irányában tűnt el.

Az egyesület arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék a Maros azon szakaszát és az egész környéket, és ha mégis arra járnak fokozottan figyeljenek.