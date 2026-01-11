Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegymentők egy nap alatt

2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken

Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.