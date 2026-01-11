Rovatok
Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegymentők egy nap alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Brassói hegyimentő-szolgálat/Facebook

Képünk illusztráció

Fotó: Brassói hegyimentő-szolgálat/Facebook

Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.

Székelyhon

2026. január 11., 13:322026. január 11., 13:32

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint ezzel

megdőlt az idei téli idény „nem kívánt” negatív rekordja, országszerte sok dolga volt a hegyimentők-egységeknek.

Összesen 61 személyt szállítottak kórházba.

Ugyanakkor 41 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

A balesetek számának csökkentése érdekében a Salvamont arra kéri az embereket, hogy legyenek óvatosok és viselkedjenek felelősségteljesen, amikor a hegyekben túráznak, sétálnak vagy téli sportokat űznek.

Belföld
